Sezon motocyklowy w pełni. O rozsądek na drodze, w spocie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, apeluje żużlowiec Jarosław Hampel Data publikacji 17.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Słoneczna pogoda i sezon urlopowy sprawiły, że na naszych drogach jest więcej niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym motocyklistów. Właśnie ta grupa uczestników ruchu jest szczególnie narażona na poważne zdarzenia drogowe. O rozsądek na drodze, w spocie Komendy Wojewódzkiej Policji w Lulinie, apeluje żużlowiec Jarosław Hampel - dwukrotny indywidualny wicemistrz świata i sześciokrotny drużynowy mistrz świata.

Im lepsza pogoda tym częściej spotykamy na drogach amatorów jednośladów. Przekłada się to niestety także na udział tej grupy użytkowników dróg w statystykach zdarzeń drogowych. Wypadki, w których uczestniczą motocykliści pociągają za sobą poważne skutki, stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem. Tym razem do apelu lubelskich policjantów dołączył Jarosław Hampel dwukrotny indywidualny wicemistrz świata i sześciokrotny drużynowy mistrz świata. W spocie zrealizowanym przez Zespół Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie apeluje o zachowanie rozsądku na drodze. Sam doskonale wie, jak niebezpieczna może być prędkość, jak tragiczne mogą być skutki brawury i nieodpowiedzialności na drodze. W spocie przypomina, że ulica nie jest torem wyścigowym, dlatego każdy kierowca powinien przestrzegać przepisów, dbać o bezpieczeństwo i szanować życie swoje i innych.

Prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków, do jakich dochodzi na naszych drogach. Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń. W 2019 roku na drogach województwa lubelskiego doszło do 1150 wypadków, w następstwie, których 171 osób zostało zabitych, a 1244 doznało obrażeń. W tej statystyce zawierają się także wypadki z udziałem motorowerzystów i rowerzystów. Dokładnie 120 motocyklistów uczestniczyło w wypadkach drogowych. 12 kierujących motocyklami poniosło śmierć, a 102 doznało obrażeń. Motocykliści będący pod wpływem alkoholu uczestniczyli w 8 wypadkach. Główną przyczyną wypadków, do których doszło z ich winy było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Od początku bieżącego roku odnotowaliśmy 43 wypadki z udziałem motocyklistów. Tylko w pierwszych dniach lipca było ich 8, jedna osoba zginęła, a 8 zostało rannych.

Młodzi kierowy często zapominają o obowiązujących przepisach i zasadach bezpieczeństwa. Ich agresywna, nieodpowiedzialna jazda stanowi zagrożenie dla nich samych, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. Omijając czy wyprzedzając inny pojazd z dużą prędkością naraża przede wszystkim własne życie i zdrowie, gdyż kierujący pojazdami mogą go nie widzieć.

Ładowanie odtwarzacza...

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Pamiętajmy także, że brak zrozumienia i wzajemnego szacunku to kolejny niekorzystny czynnik wpływający na bezpieczeństwo uczestników ruchu. Bez względu na to, jakim środkiem transportu się poruszamy, wszyscy chcemy tego samego - bezpiecznie dojechać do celu.

R.L.R