Święto Policji w garnizonie dolnośląskim Data publikacji 17.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 101 rocznica powstania Policji Państwowej to dla funkcjonariuszy okres szczególny. To równolegle czas awansów i odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji za trud, z jakim realizują zadania na rzecz bezpieczeństwa obywateli mierząc się - jak pokazują ostatnie miesiące - z coraz to nowszymi wyzwaniami. Dolnośląskie obchody 101 rocznicy powołania Policji Państwowej rozpoczęły się już dwa dni temu oddaniem hołdu tym, którzy zginęli chroniąc życie i zdrowie obywateli. W trakcie wczorajszych obchodów po mszy odprawionej w intencji dolnośląskiej Policji przyszedł czas na wyróżnienia dla policjantów i pracowników cywilnych garnizonu dolnośląskiego.

Obchody 101 rocznicy powstania Policji Państwowej przypadają na okres szczególny - czas, w którym wachlarz zadań realizowanych w związku z nadrzędnym celem, jakim jest zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, powiększył się o kolejne obowiązki, realizowane - tak jak większość innych zadań - z narażeniem własnego zdrowia przez funkcjonariuszy na rzecz ograniczenia zagrożenia epidemicznego. W tej szczególnej chwili dziękujemy też wszystkim mieszkańcom, którzy wspólnie z nami angażują się w utrzymywanie bezpieczeństwa, zwłaszcza w roku obecnym, gdy nabrało ono zupełnie nowego wymiaru w porównaniu z latami ubiegłymi.

Święto Policji, to także moment, w którym czcimy pamięć po wszystkich tych, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. Dlatego 15 lipca 2020 roku po wystawieniu wart honorowych i wspólnej modlitwie, złożono znicze na terenie Sanktuarium Golgoty Wschodu przy ul. Wittiga, przed tablicą ku czci funkcjonariuszy zamordowanych przez NKWD w Twerze, natomiast wieńce i znicze złożone zostały pod Pomnikiem Poległych Policjantów na terenie Cmentarza Osobowickiego oraz pod Tablicą Pamięci w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Tym samym Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wraz z Zastępcami, mł. insp. Mariuszem Bużdyganem oraz podinsp. Robertem Frąckowiakiem, a także poszczególnymi reprezentantami stowarzyszeń i związków, oddał hołd tym, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli w trakcie służby.

Kolejnego dnia obchodów 101 rocznicy powstania Policji Państwowej, 16 lipca 2020 roku o godz. 11:00 w Kościele pw. św. Stanisława, św. Doroty, św. Wacława odbyła się msza św. , odprawiona w intencji dolnośląskiej Policji. Ten szczególny okres, to także czas awansów i odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. Dlatego w dalszej części obchodów o godz. 13:00 Komendant Wojewódzki Policji Policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoimi Zastępcami, mł. insp. Krzysztofem Noculakiem, mł. insp. Mariuszem Bużdyganem oraz podinsp. Robertem Frąckowiakiem, a także delegacją reprezentującą kadrę kierowniczą dolnośląskiej Policji, spotkali się z wyróżnionymi funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi. Na spotkaniu, które zorganizowane zostało na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu przy ul. Pretficza, obecny był również Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski oraz poszczególni reprezentanci instytucji, związków i stowarzyszeń.

Do poświęcenia i zaangażowania, jakim wykazują się dolnośląscy policjanci i pracownicy Policji w trakcie realizacji codziennych obowiązków, nawiązała również Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbieta Witek w swoim liście skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego zawierając w nim m.in. słowa: "Z najwyższą starannością chronicie mieszkańców województwa dolnośląskiego, ofiarowując im tak bardzo cenne poczucie bezpieczeństwa". Pani Marszałek życzyła jednocześnie wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym "wytrwałości w realizacji zawodowego powołania, wielu sił niezbędnych, by stawiać czoła nowym wyzwaniom, jak również satysfakcji z wykonywania powierzonych obowiązków".

Z kolei w swoim liście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zaznacza: "Trwająca pandemia COVID - 19 postawiła przed Wami wiele wyzwań. Wasza determinacja i poświęcenie w realizowaniu obowiązków pokazują, że zawsze na pierwszym miejscu stawiacie pomoc drugiemu człowiekowi. To dzięki Wam mieszkańcy Dolnego Śląska czują się bezpiecznie".

Podziękowania płyną również od Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka "za nieustającą gotowość do działania w tych trudnych okolicznościach". W swoim liście Komendant Główny Policji zawiera dalej słowa: "Niezmiernie doceniam odwagę i determinację, którą wykazujecie mimo wszechobecnej niepewności jutra i świadomości zagrożenia własnego zdrowia. Niewątpliwie w dużej mierze Wasza rzetelna służba i praca daje Polakom poczucie bezpieczeństwa, pomaga w przetrwaniu najtrudniejszych chwil i zasługuje na najwyższy szacunek".

(KWP we Wrocławiu / dk)