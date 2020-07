Mężczyzna chciał targnąć się na swoje życie. Policjanci ściągnęli go z torów Data publikacji 17.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W ciemnościach, z zaciągniętym kapturem i w słuchawkach na uszach siedział na torowisku. W ostatniej momencie, chwilę przed przejazdem pociągu, z torów ściągnęli młodego mężczyznę policjanci. Wcześniej ten poinformował Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o zamiarze odebrania sobie życia. Profesjonalnie prowadzona przez operatora rozmowa i skoordynowane działania służb pomogły ocalić ludzkie życie.

Dla wszystkich służb priorytetem jest ratowanie ludzkiego życia. W sytuacjach, w których jest ono zagrożone, inne działania schodzą na drugi plan, ponieważ najczęściej to czas gra najważniejszą rolę. Jedna z takich interwencji miała miejsce w czwartek, 16 lipca br., w powiecie świebodzińskim. Do Centrum Powiadamiania Ratunkowego dodzwonił się młody mężczyzna. Oświadczył on, że zamierza odebrać sobie życie, poprzez położenie się przed nadjeżdżający pociąg.

Umiejętnie prowadzona rozmowa przez operatora, pozwoliła wstępnie ustalić obszar, gdzie może znajdować się mężczyzna i jednocześnie dała czas na działanie funkcjonariuszom policji. Świebodzińscy dyżurni Policji działając na jednej linii z operatorem, ustalili odcinek torów, na którym mógł przebywać mężczyzna i pilnie skierowali tam patrole. Jednocześnie poinformowali Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, aby spowolnić ruch i wzmóc ostrożność maszynistów.

Podczas intensywnych działań poszukiwawczych policjantom udało się odnaleźć zdesperowanego mężczyznę. Siedział on na torowisku z zaciągniętym kapturem i słuchawkami na uszach. Miejsce było nieoświetlone i maszyniści mogliby go nie dostrzec. Chwilę po zdjęciu go z torów szlakiem przejechał pociąg towarowy.

Mężczyzna trafił pod opiekę medyków. Działania zakończyły się sukcesem dzięki współpracy służb i odpowiedniej koordynacji, a funkcjonariusze wykazali się opanowaniem oraz profesjonalizmem.

(KWP w Gorzowie Wlkp/js)