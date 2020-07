Kolejne uderzenie w przestępczość narkotykową Data publikacji 17.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Skuteczne działania policjantów piotrkowskiej Policji doprowadziły do zlikwidowania nielegalnej plantacji marihuany. Funkcjonariusze zabezpieczyli 204 krzaki konopi indyjskich. Uprawą zajmował się 63-latek wraz 24-latkiem i 21-latkiem. Przestępczy proceder prowadził w tunelu foliowym oraz pomieszczeniu gospodarczym wyposażonym w odpowiednią aparaturę oraz systemy nawadniające.

Piotrkowscy policjanci prowadząc działania skierowane przeciwko przestępczości narkotykowej, po raz kolejny przechwycili nielegalne substancje. Dobrze zorganizowana akcja stróży prawa pozwoliła wytypować miejsce plantacji. 14 lipca 2020 roku piotrkowscy funkcjonariusze pojechali na przeszukanie w wytypowane miejsce.

Na jednej z posesji znaleźli 10 krzaków konopi. 24-latek i 21-latek, którzy trudnili się uprawą, zostali zatrzymani. Policjanci w tym samym czasie dotarli na sąsiednią posesję, gdzie plantacja była zdecydowanie większa. W tunelu foliowym o długości 40 metrów znaleźli 194 rosnących krzaków konopi. Dla ukrycia swojej uprawy przy wejściach do tunelu były posadzone krzaki pomidorów. W tunelu był rozprowadzony specjalny system nawadniania i nawożenia roślin. W pomieszczeniach gospodarczych policjanci znaleźli zbiornik na wodę oraz kontener wyposażony w lampy.

Jak się okazało, 63-letni właściciel posesji zajmował się też sprzedażą nielegalnego tytoniu. W wyniku przeszukania odnaleziono maszynę do rozdrabniania tytoniu, krajankę tytoniową oraz liście tytoniu. Podczas policyjnych działań wyszło na jaw że właściciel posesji nielegalnie podłączył się do sieci energii elektrycznej. W toku czynności piotrkowscy policjanci łącznie zabezpieczyli krajankę tytoniową o wadze ponad 5,5 kg, liście tytoniu o wadze 24,5 kg, 204 krzaki konopi, susz konopi o wadze prawie 11 kg oraz mrożoną substancję z zawartością konopi o wadzę ponad 3 kg. Zabezpieczono również elektroniczną rozdrabniarkę do tytoniu, wagę oraz dużą ilość woreczków z zapięciem strunowym.

Troje mężczyzn trafiło do policyjnego aresztu. 24-latek i 21-latek usłyszeli zarzuty nielegalnej uprawy środków odurzających. Za to przestępstwo grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny.

63-letni mieszkaniec powiatu usłyszał łącznie 6 zarzutów. Teraz odpowie za uprawę środków odurzających, przygotowanie do wprowadzenia do obrotu środków odurzających, posiadanie znacznych ilości środków odurzających, rozprowadzanie tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz kradzież prądu.

Za popełnione czyny łącznie grozi mu 12 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora wobec mężczyzny sąd zastosował 3-miesięczny areszt. Po raz kolejny dzięki czujności policjantów zajmujących się zwalczaniem narkotykowego procederu kolejne narkotyki nie trafią na czarny rynek.

(KWP w Łodzi/js)