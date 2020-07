Groził, że odbierze sobie życie. Pomogli negocjatorzy Data publikacji 17.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Mężczyzna zgłosił na numer alarmowy, że odbierze sobie życie. Nie chciał powiedzieć kim jest ani gdzie się znajduje. Policjanci wiedzieli, że trzeba działać szybko. W ustaleniu miejsca przebywania mężczyzny pomogli negocjatorzy. Dzięki ich pracy patrol mógł dotrzeć w miejsce, w którym zastali 50-letniego mężczyznę. Policjanci wraz z pogotowiem przetransportowali go do szpitala.

Na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który zagroził, że zrobi sobie krzywdę. O sobie nie chciał powiedzieć jednak nic. Nie przedstawił się i nie przekazał gdzie się znajduje. Brak tych informacji utrudniał służbom pracę. Policjanci wiedzieli, że trzeba działać szybko, by do mężczyzny dotrzeć we właściwym czasie. W działania zaangażowane były patrole w mieście oraz służby kryminalne.

Sporo ustaleń musieli wykonać gorzowscy policjanci, by dotrzeć do mężczyzny. Funkcjonariusze na terenie miasta sprawdzali kilka prawdopodobnych adresów. W żadnym z nich nie zastali jednak mężczyzny. W działania poszukiwawcze włączeni zostali negocjatorzy. Ich wiedza i doświadczenie odniosły pożądany skutek. Negocjatorzy ustalili gdzie znajduje się mężczyzna, który groził, że odbierze sobie życie.

Policyjny patrol w porę dotarł do 50-latka. Mężczyźnie nic się nie stało. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego. Służby przewiozły mężczyznę do szpitala.



podkom. Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.