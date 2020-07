Zachował czujność w czasie wolnym od służby Data publikacji 17.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Końskich, w czasie wolnym od służby, zatrzymał 31-latka kierującego osobowym oplem. Mieszkaniec powiatu koneckiego, kierował pojazdem po użyciu alkoholu. Na domiar złego, jak wykazał tester narkotykowy, mężczyzna najprawdopodobniej znajdował się pod wpływem amfetaminy, a w jego aucie znalezione zostały środki odurzające.

W minioną środę, 15.07.2020 r., po południu do dyżurnego koneckiej jednostki policji zadzwonił jadący na służbę funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego informując, że zatrzymał mężczyznę poruszającego całą szerokością jezdni kierując osobowym oplem. Wszystko działo się na jednej z dróg w miejscowości Gatniki. Na miejsce natychmiast skierowani zostali pełniący służbę funkcjonariusze.

Badanie alkomatem wykazało, że podejrzenia policjanta koneckiej drogówki były niezwykle trafne. 31-latek siedzący za kierownica niemieckiego auta był w stanie po użyciu alkoholu. W aucie oprócz kierującego znajdował się 33-letni pasażer. Podczas dalszej, szczegółowej kontroli pojazdu, policjanci z ogniwa prewencji znaleźli biały proszek. Mężczyzna tłumaczył, że to klej do tapet ale mundurowi nie dali wiary takim tłumaczeniom. Analizator środków odurzających wykazał w organizmie kierującego amfetaminę. 31-latkowi pobrana została krew do badań laboratoryjnych.

Dalsza kontrola pojazdu przynosiła kolejne odkrycia. W plecaku znajdującym się na tylnej kanapie pojazdu stróże prawa znaleźli kilka porcji białego proszku oraz suszu roślinnego. Wstępne badania tych substancji narkotestami wykazały, że mają one w swoim składzie ekstazy oraz THC. Policjanci z wydziału kryminalnego sprawdzili dom oraz posesje mężczyzny. Tam ujawnili dwa krzaki konopi innych niż włókniste. Obaj mężczyźni nie potrafili logicznie wyjaśnić, w jaki sposób narkotyki znalazły się w pojeździe, którym podróżowali. 31-letni kierowca oraz jego 33 –letni pasażer zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu.

Po wytrzeźwieniu 31-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem środka odurzającego oraz posiadania znacznej ilości substancji zabronionych.

Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Kielcach/js)