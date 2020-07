Para policjantów zapobiegła tragedii nad wodą Data publikacji 18.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj, w godzinach popołudniowych na plaży w Niechorzu przebywający na urlopie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie nadkom. Sławomir Wasilewski oraz Zastępca Dyżurnego KWP w Szczecinie asp. szt Magdalena Rosa ruszyli na pomoc dwóm chłopcom, którzy zostali wciągnięci przez prąd wody i zaczęli się topić.

Cała sytuacja była bardzo dynamiczna. Dzieci były pod opieką rodziców, którzy otoczeni parawanem nie do końca widzieli co się dzieje. W pewnej chwili funkcjonariusze zauważyli, że chłopcy toną. Bez chwili zawahania wskoczyli do wody powiadamiając o zaistniałej sytuacji rodziców chłopców. Córka policjantki natychmiast powiadomiła ratowników WOPR, którzy bezpiecznie wyciągnęli wszystkich z wody.

W zdarzeniu funkcjonariusze odnieśli niegroźne obrażenia w postaci zadrapań. Całą sytuację z brzegu oglądał tłum postronnych osób, z których nikt nie odważył się ruszyć na pomoc.

APELUJEMY do osób wypoczywających nad wodą o zachowanie szczególnej ostrożności, a w szczególności bacznej obserwacji naszych pociech.

Pamiętajmy, że woda to żywioł, który nie wybacza błędów...

(KWP w Szczecinie / wsz)