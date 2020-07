Raciborscy policjanci eskortowali rodzącą kobietę Data publikacji 20.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Raciborscy policjanci zostali skierowani wczoraj na nietypową interwencję. Z treści zgłoszenia wynikało, że ulicą Starowiejską w Raciborzu jedzie audi, w którym znajduje się rodząca pasażerka. Mundurowi natychmiast przeprowadzili niecodzienny pilotaż. Cała akcja rozgrywała się w błyskawicznym tempie. Po bezpiecznym i szybkim pilotażu przyszła mama trafiła pod opiekę medyków, gdzie po kilku minutach szczęśliwie urodziła syna.

O pomoc drogą telefoniczną poprosił ojciec dziecka, którego żona zaczęła rodzić, a on pilnie chciał dojechać do szpitala w Gliwicach. W takiej sytuacji liczy się każda minuta. Policjanci z wydziału prewencji, którzy w tym momencie pełnili służbę w patrolu zmotoryzowanym na terenie miasta, po przyjęciu zgłoszenia natychmiast udali się na miejsce, podejmując decyzję o pilotażu do szpitala. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych mundurowi pilotowali samochód z rodzącą kobietą do miejscowości Rudy na parking przy ulicy Rybnickiej. Tam na rodzącą kobietę miała czekać ju karetka, którą skierowano do tego porodu. Takie ustalenia poczynili mundurowi z załogą karetki juz w trakcie pilotażu. Cała akcja rozgrywała się w błyskawicznym tempie. Po bezpiecznym i szybkim pilotażu przyszła mama trafiła do karetki, gdzie po kilku minutach szczęśliwie urodziła syna.

Raciborscy policjanci gratulują rodzicom, a dziecku życzą dużo zdrowia.

(KWP w Katowicach / mw)