Kaliski policjant wyróżniony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej Data publikacji 20.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kaliski policjant – sierż Michał Knop został wyróżniony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej podczas uroczystego podsumowania współpracy Policji z żołnierzami WOT w zakresie zapobiegania i opóźniania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, łagodzenia skutków kryzysu oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom podczas pandemii.

15 lipca br., w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu odbyło się podsumowanie realizowanych wspólnie przez niespełna cztery miesiące zadań, w którym wziął udział: Dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański i Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP insp. Maciej Nestoruk, Komendanci Wojewódzcy Policji oraz Dowódcy Brygad WOT.

W trakcie spotkania wyróżniono funkcjonariuszy Policji i żołnierzy WOT, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w działania podczas kryzysu. Wśród odznaczonych funkcjonariuszy znalazł się również policjant Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – sierż Michał Knop.

Przypomnijmy: 7 kwietnia br., sierż. Michał Knop pełnił służbę z żołnierzami WOT. Patrol został zaalarmowany przez przechodnia o dziwnym zachowaniu mężczyzny, który znajdował się w rejonie rzeki Prosny. Kiedy sierż. Michał Knop z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu oraz żołnierze WOT ze 124 Batalionu Lekkiej Piechoty w Śremie - szer. Jakub Piotrowski i kpr. Mateusz Raj z WOT udali się we wskazane miejsce, zobaczyli jak siedzący na skarpie mężczyzna osuwa się do wody. Szer. Jakub Piotrowski natychmiast wskoczył do rzeki by ratować tonącego. Kiedy nieprzytomny mężczyzna został wyciągnięty na brzeg sierż Michał Knop natychmiast podjął akcję resuscytacyjną do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy udało się przywrócić funkcje życiowe poszkodowanemu.

(KWP w Poznaniu/js)