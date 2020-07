Poszukiwany dachował fiatem Data publikacji 20.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego na DW 473. 43-letni mężczyzna kierował fiatem seicento bez uprawnień. Stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Okazało się, że był poszukiwany.

20 lipca 2020 roku około godziny 3:00 w nocy na drodze wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Porczyny doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 43-letni kierujący pojazdem marki Fiat Seicento, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu, gdzie uderzył w przepust wodny, a następnie dachem pojazdu uderzył w drzewo. Kiedy policjanci sprawdzili dane kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że 43-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto był poszukiwany celem odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz w celu ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Pobrano mu krew do badań. Jeżeli badanie krwi wykaże, że kierujący seicento był pod wpływem alkoholu - odpowie za to przed sądem. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia i apelują o ostrożność za kierownicą.

(KWP w Łodzi/kpa)