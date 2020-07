#MNR2020CHALLENGE, czyli rowerem nad morze dla Darka Data publikacji 20.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Z Zabrza do Gdańska, 548 km w 21 godzin to trasa, jaką na rowerach pokonali aspirant sztabowy Jordan Kowalczyk i młodszy aspirant Piotr Dębicki. Policjanci włączyli się w ten sposób do akcji #MNR2020Challeng. Jej celem jest pomoc asp. szt. Dariuszowi Ratajczakowi, Instruktorowi Zakładu Kynologi Policyjnej w Sułkowicach, który choruje na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

#MNR2020Challenge to akcja zainspirowana przez grupę Mundurnarowerze. Akcja polega na przejechaniu tylu kilometrów, ile da rade przejechać uczestnik. Za przebycie każdych 10 km uczestnik wpłaca 10 zł. Warunkiem zaliczenia challenge’u jest jednak przejechanie przynajmniej 10 km.

W dniu 18.07.2020 r., o północy asp. szt. Jordan Kowalczyk z Komisariatu II Policji w Zabrzu i mł. asp. Piotr Dębicki z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie postanowili włączyć się w akcję i wyruszyli w trasę z Zabrza do Gdańska. Policjanci, wspierając swojego kolegę, przejechali na rowerach w ciągu jednej doby dystans 548 km. Nie obyło się bez usterek i problemów w trasie. Trzy przebite opony i awaria napędu w rowerze nie zniechęciły i finalnie udało się osiągnąć zakładany cel. Wszystko po to, by pomóc koledze, który walczy z ciężką chorobą. Już dziś wiadomo, że kwotą, jaką wpłacą na leczenie policjanta będzie wyższa niż ta, którą zakłada challenge, bowiem mundurowi zorganizowali dodatkową zbiórkę i wciąż zbierają pieniądze dla kolegi.

Darek Ratajczak to człowiek jakich mało. Dla dzieci prawdziwy tata, dla żony kochający mąż, dla znajomych serdeczny kolega i przyjaciel, a dla wszystkich oddany służbie policjant z 19-letnim stażem. Służbę pełni jako Instruktor Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach-Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Teraz stanął naprzeciw największemu wyzwaniu, jaki rzucił mu los. To wyzwanie to pokonanie białaczki. Darek przebywa obecnie w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, gdzie walczy z chorobą. Aby mu pomóc, koledzy Darka zorganizowali dla niego zbiórkę pieniędzy, które potrzebne są, by pokonać białaczkę.

(KWP w Katowicach/js)