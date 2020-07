Policjant udaremnił próbę samobójczą Data publikacji 20.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dyżurny z kartuskiej komendy otrzymał informację, że mieszkanka Smętowa Chmieleńskiego zamierza popełnić samobójstwo. Na miejsce wysłał policjanta z patrolówki, który udzielił kobiecie pomocy medycznej, a następnie przekazał załodze karetki pogotowia.

W minioną niedzielę, 19.07.br., po godzinie 7.00, dyżurny z kartuskiej komendy otrzymał zgłoszenie o próbie samobójczej w jednej z miejscowości z terenu powiatu. Na miejsce natychmiast wysłał policjanta z patrolówki, który pierwszy pojawił się pod wskazanym adresem. Po wejściu do budynku zastał kobietę, która była przytomna ale nie można było z nią nawiązać kontaktu słownego. Na zgięciach łokciowych u kobiety zauważył krwawiące rany. Obrażenia kobiety były na tyle poważne, że policjant musiał założyć opatrunki uciskowe, a następnie podłączył do monitora życia, który miał na wyposażeniu. W ten sposób fachowo nadzorował funkcje życiowe kobiety do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia.

Teraz śledczy będą sprawdzać dokładne okoliczności zdarzenia.

(KWP w Gdańsku / mw)