Policjanci zabezpieczyli ponad 10 tys. porcji narkotyków oraz 4 kg czarnego prochu

Data publikacji 20.07.2020

Policjanci z wydziału kryminalnego ząbkowickiej komendy zatrzymali 20-latka, który posiadał marihuanę oraz prowadził jej uprawę. Funkcjonariusze zabezpieczyli środki odurzające z których można by było uzyskać ponad 10 tys. porcji handlowych, a także 4 kg czarnego prochu. Wobec podejrzanego sąd zastosował już środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na dwa miesiące. Mężczyźnie może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Ząbkowiccy kryminalni zatrzymali 20-latka, który miał znaczne ilości narkotyków. Można z nich było uzyskać ponad 10 tys. porcji środków odurzających. Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli 60 sadzonek z konopią indyjską o różnej fazie wzrostu, które były ukryte w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Ponadto posiadał on 4 kg czarnego prochu. Po przeprowadzeniu analizy chemicznej tej substancji policjanci będą mogli podjąć decyzję co do dalszych czynności. Za posiadanie bez pozwolenia materiałów wybuchowych polskie prawo przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.

Po zebraniu i przedstawieniu przez policjantów dowodów sąd zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 2 miesiące.

Posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz uprawa konopi innych niż włókniste jest karalna. Grozi za to kara nawet do 10 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu/js)