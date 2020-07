Kujawsko-pomorscy policjanci doskonalili jazdę na motocyklach Data publikacji 21.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z kujawsko-pomorskiej "drogówki" doskonalili umiejętność jazdy motocyklem. Na zamkniętym terenie „Kartodromu PZMot”, przy ul. Fordońskiej, szkolili różne techniki jazdy, awaryjne hamowanie, omijanie przeszkód, dynamiczne pokonywanie zakrętów oraz szybką zmianę toru jazdy.

Codziennie na drogi województwa kujawsko-pomorskiego wyjeżdża około trzydziestu policjantów na motocyklach, którzy stanowią istotne wsparcie dla służby w ruchu drogowym. Duża mobilność i skuteczność jednośladów pozwala osiągać wymierne efekty w zwalczaniu „piractwa drogowego”.

Dzisiaj (20.07.20) funkcjonariusz z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy, po raz kolejny, przeprowadził warsztaty doskonalące z zakresu techniki jazdy motocyklem dla policjantów ruchu drogowego, którzy pełnią służbę na jednośladach.

Podczas zajęć, które odbyły się na terenie „Kartodromu PZMot”, przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, uczestnicy szkolenia ćwiczyli różne elementy techniki jazdy, tj.:

- jazdę slalomem miedzy pachołkami,

- szybką zmianę toru jazdy,

- awaryjne hamowanie,

- omijanie przeszkód,

- dynamiczne pokonywanie zakrętów.

Tematem zajęć był także sposób zachowania się motocyklisty w przypadku konfrontacji z samochodem.

W szkoleniu uczestniczyło 22 policjantów ruchu drogowego, którzy, na co dzień, pełnią służbę na motocyklach służbowych. Ci policjanci przyznają, że jazda na motorze to nie tylko obowiązek, to również pasja. To jest służba dla pasjonatów, dla osób, które kochają motocykle i lubią nimi jeździć.