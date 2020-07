Uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 20.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie 60 przyjętych do służby policjantów złożyło uroczyste ślubowanie. Po przeszkoleniu zasilą oni szeregi małopolskiej Policji. To już drugie ślubowanie policjantów w Małopolsce tym roku – w marcu do służby wstąpiło 50 funkcjonariuszy.

20 lipca br. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, przy ul. Łokietka odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Słowa policyjnej roty wypowiedziało 60 funkcjonariuszy, w tym 8 kobiet. Komendant Wojewódzki Policji inspektor Roman Kuster wręczył młodym adeptom sztuki policyjnej legitymacje policyjne, a Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który był gościem uroczystości - zasady etyki zawodowej. Teraz przed nowo przyjętymi policjantami przeszkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach małopolskiego garnizonu Policji.

Komendant Roman Kuster w swym przemówieniu skierowanym do ślubujących zaznaczył, że tej instytucji nie się służyć bez poświęcenia, ale też pomoc innym przynosi wiele satysfakcji. Służba nie kończy się po ośmiu godzinach, jeśli ściągniecie mundur to w sercu nadal go będziecie nosić – mówił komendant. Młodym policjantom życzył szczęścia w służbie.

Natomiast Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wspominał, że garnizon małopolski spełnia swe zadania wzorowo a nowym adeptom sztuki policyjnej życzył powodzenia w najbliższych miesiącach zdobywania nowych szlifów a później aktywnej służby na rzecz Małopolski.

Również kapelan małopolskich policjantów ksiądz dr Paweł Mielecki skierował słowa do nowych funkcjonariuszy. Zwrócił uwagę, warto robić rzeczy w swoim życiu nie dlatego, że to się opłaca ale dlatego że to jest potrzebne dla człowieka, dla otoczenia, dla ojczyzny. Życzył policjantom „aby kręgosłup wartości, na których się opierają nigdy się nie złamał”, poprosił też by ich rodziny modliły się za nich.

Najwięcej z nowo przyjętych policjantów trafi do Krakowa – 22 osób zasili szeregi Komendy Miejskiej Policji. Również Komenda Wojewódzka Policji zyska 17 nowych funkcjonariuszy. Zasilone zostaną także szeregi komend powiatowych. 7 nowych funkcjonariuszy trafi do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Do Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przydzielonych zostanie 6 policjantów. Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach wzmocniona zostanie przez 4 nowych funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Miechowie zyska 3 policjantów, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie, Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce po 2 funkcjonariuszy oraz Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem 1 policjanta. Nowo przyjętym policjantom życzymy wielu sukcesów w służbie.

Małopolska Policja cały czas rekrutuje i zaprasza w swoje szeregi. https://malopolska.policja.gov.pl/krk/praca-i-sluzba-w-policj/rekrutacja-do-sluzby/46,Rekrutacja-do-sluzby.html Zachęcamy do składania podań. Szukamy młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami.