WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W BIAŁYMSTOKU Data publikacji 20.07.2020 W blisko 3 tysięcznym garnizonie podlaskim odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Dzisiejszy dzień był okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Tomasz Szeweluk Sekretarz Województwa Podlaskiego pogratulowali wyróżnień i awansów oraz złożyli życzenia wszystkim funkcjonariuszom.

W ramach tegorocznych obchodów Święta Policji Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc, w asyście swoich zastępców, dzisiaj rano oddał hołd i złożył wiązankę pod tablicą upamiętniającą policjantów poległych i zamordowanych w obronie wolności i suwerenności ojczyzny w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodlegości, a także przed tablicą w hołdzie funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP ziemi podlaskiej, jeńcom wojennym obozu w Ostaszkowie.

Następnie, w Parafii pw. św. Sofii Mądrości Bożej Hagia Sofia w Białymstoku oraz Parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie zostały odprawione nabożeństwa w intencji funkcjonariuszy. Celebrowali je prawosławny kapelan Policji ksiądz Anatol Konach oraz ksiądz biskup Henryk Ciereszko.

Następnie uroczystości przeniosły się do budynku KWP. Dzisiejsza zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku inspektorowi Robertowi Szewcowi przez dowódcę uroczystości.

W dzisiejszym wydarzeniu udział wzięli: Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Tomasz Szeweluk Sekretarz Województwa Podlaskiego, kadra kierownicza KWP w Białymstoku, komendanci miejscy oraz powiatowi podlaskiego garnizonu, a także reprezentanci związków zawodowych oraz kapelani Policji.

Po przywitaniu zaproszonych gości, głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc, który podziękował funkcjonariuszom za odpowiedzialną i rzetelną służbę i pracę: "... Życzę Wam wszystkim, aby praca w Policji była nieustannym wyzwaniem, szlachetną przygodą naznaczoną poświęceniem i oddaniem drugiemu człowiekowi. Odczuwam wielką satysfakcję mogąc wspólnie z Wami służyć na rzecz mieszkańców Podlasia. Widząc Wasze zaangażowanie, Wasz trud i poświęcenie w codziennej służbie i pracy mam powody do dumy. Za to wszystko Wam dzisiaj dziekuję...".

Tradycyjnie, podczas dzisiejszego święta wręczono medale, odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 1097 funkcjonariuszy.

Jako pierwszy, akt mianowania na stopień inspektora Policji odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski.

Z kolei Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Tarnowski odznaczony został Złotą Odznaką Zasłużony Policjant. Ponadto, z rąk Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podlaskiego Krzysztofa Wierzbickiego oraz Wiceprzewodniczącego Zarządu podinspektora Wojciecha Chocieja, komendant otrzymał medal 100 lecia Powstania Policji Państwowej.

W korpusie oficerów awansowało - 65 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 359 policjantom, w korpusie podoficerów - 420, zaś szeregowych - 253. Awanse wręczali Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku inspektor Robert Szewc oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 22 funkcjonariuszy oraz 3 pracowników Policji zostało dziś wyróżnionych Medalami „Za Długoletnią Służbę”. Medal ten jest przyznawany, jako nagroda za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, w służbie na rzecz Państwa.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” - 46 funkcjonariuszy podlaskiej Policji. Medalem „Za zasługi dla Policji” odznaczonych zostało 17 osób.

Po wręczeniu odznaczeń odczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego skierowany do funkcjonariuszy podlaskiego garnizonu Policji: „...Z okazji dzisiejszego święta składam Policjantkom i Policjantom oraz Pracownikom Cywilnym garnizonu podlaskiego wyrazy najwyższego szacunku. Dziękuję za codzienny trud i gotowość do najwyższych poświęceń. To dzięki Wam Policja cieszy się tak dużym zaufaniem społecznym. Życzę satysfakcji wynikającej z codziennej służby oraz realizacji planów zawodowych i prywatnych".

Za nieustającą gotowość do działania w tych trudnych okolicznościach podziękował policjantom Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk. W liście skierowanym do funkcjonariuszy podlaskiego garnizonu Komendant Główny Policji napisał: „…W tym wyjątkowym dniu, w imieniu własnym oraz całego kierownictwa Polskiej Policji, serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym i wyróżnionym. Koleżanki i Koledzy, przyjmijcie dzisiejsze wyróżnienia jako dowód najwyższego uznania i podziękowania za Wasz ogromny profesjonalizm i sumienność. Niech będą one źródłem satysfakcji oraz przyniosą poczucie dobrze spełnionego obowiązku...”.