Chełmińscy policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 21.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Chełmińscy policjanci uratowali mężczyznę, który chciał skoczyć z mostu do Wisły. Dzięki skutecznemu działaniu funkcjonariuszy nie doszło do tragedii, a desperat bezpiecznie trafił pod opiekę lekarzy.

Zgłoszenie o tym zdarzeniu dyżurny chełmińskiej jednostki otrzymał w niedzielę, 19.07.2020 r., po 10:00. Z przekazywanych informacji wynikało, że na moście pomiędzy Chełmnem a Świeciem, za barierką stoi mężczyzna. Policjanci, którzy natychmiast udali się na miejsce potwierdzili zgłoszenie. Za barierką stał młody mężczyzna, który rzeczywiście odgrażał się, że skoczy do Wisły. Aby odwieść go od tego zamiaru mundurowi zaczęli z nim rozmawiać. Po skutecznym dialogu 30-latek zrezygnował z desperackiego pomysłu i przeszedł przez barierkę z powrotem na most.

Policjanci przekazali go pod opiekę lekarzy.

(KWP w Bydgoszczy/js)