Nieprzytomny mężczyzna leżał na dworcu. Dzięki zgłoszeniu, szybko pomogli mu policjanci Data publikacji 21.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki zgłoszeniu świadka oraz skutecznej interwencji sierż. Edyty Banaszkiewicza i sierż. szt. Grzegorza Ślipko zostało uratowane kolejne ludzkie życie. Policjanci szybko dotarli na miejsce, gdzie leżał nieprzytomny mężczyzna. W profesjonalny sposób udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę lekarzy.

W sobotę (18.07.2020 r.) tuż przed godziną 23.00, zielonogórscy policjanci otrzymali zgłoszenie od świadka, który zauważył nieprzytomnego mężczyznę leżącego na dworcu PKP. Najprawdopodobniej chciał on odebrać sobie życie. Dyżurny Policji natychmiast wysłał we wskazane miejsce patrol w składzie: sierż. Edyta Banaszkiewicz oraz sierż. szt. Grzegorz Ślipko.

Policjanci po przybyciu na miejsce stwierdzili, że mężczyzna jest nieprzytomny, nie reaguje na bodźce, a na szyi ma zaciśnięty pasek. Mundurowi natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność, a medycy zadecydowali o natychmiastowym przewiezieniu go do szpitala.

Dla sierż. Edyty Banaszkiewicz jest to już druga podobna interwencja w ciągu zaledwie tygodnia. 13 lipca wraz z sierż. Tomaszem Gołębskim uratowała starszego mężczyznę, który także chciał odebrać sobie życie. Ostatnia interwencja stanowi kolejny przykład szybkiej i profesjonalnej reakcji policjantów.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)