Nieprzytomny mężczyzna leżał na dworcu – zauważony przez operatora monitoringu, uratowany przez policjantów Data publikacji 21.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki szybkiej reakcji operatora zielonogórskiego monitoringu miejskiego oraz skutecznej interwencji sierż. Edyty Banaszkiewicza i sierż. szt. Grzegorza Ślipko, zostało uratowane kolejne ludzkie życie. Policjanci szybko dotarli na miejsce, gdzie leżał nieprzytomny mężczyzna. Funkcjonariusze udzielili mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali pod opiekę lekarzy.

W sobotę (18.07.2020 r.) tuż przed godziną 23.00, pracownik monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę leżącego na chodniku w okolicy zielonogórskiego dworca PKP. Natychmiast powiadomił dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, a chwilę później przejrzał zapis jednej z kamer, żeby ustalić, co mogło się stać. Z nagrania wynikało, że mężczyzna prawdopodobnie próbował targnąć się na swoje życie.

Dyżurny Policji natychmiast wysłał we wskazane miejsce patrol w składzie sierż. Edyta Banaszkiewicz oraz sierż. szt. Grzegorz Ślipko. Policjanci po przybyciu na miejsce stwierdzili, że mężczyzna jest nieprzytomny, nie reaguje na bodźce, a na szyi ma zaciśnięty pasek. Mundurowi natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność, a medycy zadecydowali o natychmiastowym przewiezieniu go do szpitala.

Dla sierż. Edyty Banaszkiewicz jest to już druga podobna interwencja w ciągu zaledwie tygodnia. 13 lipca br. wraz z sierż. Tomaszem Gołębskim uratowała starszego mężczyznę, który także chciał odebrać sobie życie. Ostatnia interwencja stanowi kolejny przykład szybkiej i profesjonalnej reakcji policjantów, ale także dowód na doskonałą współpracę pomiędzy stróżami prawa a pracownikami miejskiego centrum monitoringu wizyjnego. Prawie dwa lata funkcjonowania centrum monitorującego pokazało, że kamery są niezbędne w celu zapewnienia lepszego bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i niezawodne przy rozstrzyganiu sporów dotyczących przebiegu różnych zdarzeń, a także przy identyfikacji sprawców przestępstw lub wykroczeń.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)