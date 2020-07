W trakcie ucieczki zgubił dokumenty Data publikacji 21.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z ząbkowickiej drogówki po pościgu ustalili, że kierowca renaulta megane, który nie zatrzymał się do kontroli i uderzył w mur na prywatnej posesji, nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Dodatkowo samochód nie był ubezpieczony, nie miał tablic rejestracyjnych, a także był niesprawny technicznie. Podejrzanemu może teraz grozić kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z ząbkowickiej drogówki zauważyli wyjeżdżającego ze stacji paliw renault megane. Samochód był bez tablic rejestracyjnych. W związku z tym funkcjonariusze dali kierowcy znak do zatrzymania, jednak mężczyzna przyspieszył i zaczął uciekać drogą krajową numer 8 w kierunku Wrocławia. Po przejechaniu kilkuset metrów skręcił do Ząbkowic Śląskich. Mimo wyraźnych sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca nie zatrzymał się. W pewnym momencie zwolnił, aby ponownie podjąć próbę ucieczki. Gdy wjechał na prywatną posesję nie miał możliwości wyjechania i uderzył w mur. Tam porzucił samochód i uciekł do parku w zarośla.

Kierowca został ustalony, gdyż tuż przy samochodzie zgubił portfel z dokumentami i telefon komórkowy. Był to 27-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Jego tożsamość została także potwierdzona, gdyż został zarejestrowany na monitoringu stacji paliw.

Policjanci potwierdzili, że mężczyzna już wcześniej miał problemy z prawem i ma postawione zarzuty kradzieży z włamaniem. Dodatkowo wsiadł za kierownicę nie mając uprawnień do kierowania pojazdami, a samochód był nieubezpieczony i niesprawny.

Za niezatrzymanie się do kontroli grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu/js)