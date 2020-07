Święto Policji i otwarcie nowego posterunku w Prażmowie Data publikacji 21.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie tegoroczne Święto Policji obchodzili w Prażmowie. Uroczystości towarzyszyło otwarcie nowego posterunku Policji. Dodatkowo z rąk Wójta Gminy Prażmów policjanci otrzymali symboliczny czek na zakup nowego radiowozu.

Uroczysty apel z okazji Święta Policji połączony z otwarciem nowego Posterunku Policji w Prażmowie, odbył się w poniedziałek, 20.07.br., punktualnie o godzinie 11.00. W uroczystości udział wziął między innymi Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej wraz z zastępcą Włodzimierzem Pietroniem.

Gości powitał Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie podinsp. Paweł Krauz. Podziękował on wszystkim osobom, których praca, zaangażowanie i wsparcie przyczyniło się do budowy nowego Posterunku Policji w Prażmowie. "Policja jest dziś nowocześniejsza, a co za tym idzie skuteczniejsza w swoich działaniach. Chcemy być bliżej ludzi, znać ich potrzeby i troski, przecież niektórzy z nas są mieszkańcami tej ziemi”. Z okazji Święta Policji Pan Komendant w swoim przemówieniu podziękował także wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za ich ciężką służbę i pracę, również w tym trudnym czasie epidemii. Skuteczność, ale także zrozumienie i empatia dla ofiar czy poszkodowanych są trwałym elementem policyjnej służby i są niezbędne dla prawidłowego działania Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

O dobrej służbie pełnionej przez funkcjonariuszy podległych piaseczyńskiej Komendzie odniósł się w swoim przemówieniu także Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Pan Michał Pruszyński Dyrektor Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zastępca Starosty piaseczyńskiego Pan Zdzisław Lis.

Podczas apelu brązowy medal „Za długoletnią służbę” otrzymał nadkom. Rafał Pałdyna I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie. Odznaki brązowe „Zasłużony Policjant” otrzymała Pani kom. Barbara Wojtoń- Malicka komendant komisariatu policji z Lesznowoli oraz wieloletni oficer dyżurny Komendy w Piasecznie asp.szt. Albert Frydrykiewicz.

Święto Policji było także okazją, by podziękować Pani Hannie Kułakowskiej- Michalak z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za wieloletnie wspieranie formacji. Pani Burmistrz został wręczony medal „Za zasługi dla Policji” przyznany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas uroczystości na wyższe stopnie policyjne mianowano 5 policjantów: nadkom. Marcina Żelechowicza, mł.asp. Pawła Kosińskiego, mł.asp. Macieja Tarabułę, sierż.szt. Kingę Kurzyńską, st.sierż. Justynę Krajewską oraz st.post. Adriana Stępnia (łącznie w tym roku awanse otrzymało 60 policjantów i policjantek ).

Uroczyste otwarcie siedziby Posterunku Policji w Prażmowie poprzedziło wręczenie symbolicznego klucza. Z rąk Komendanta Stołecznego Policji nadinp. Pawła Dobrodzieja i Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Pana podinsp. Pawła Krauz klucze odebrał Pan asp.szt. Mariusz Wielogórski kierownik posterunku. Poświęcenia budynku dokonał proboszcz prażmowskiej parafii ksiądz Tadeusz Polak.

Nowa siedziba posterunku w Prażmowie kosztowała 3,4 mln złotych. Wsparcie zostało udzielone przez Gminę Prażmów w postaci gruntu pod budowę. Starostwo w Piasecznie wsparło prace projektowe, a budowę sfinansowano z rządowego programu modernizacji Policji.

Podczas uroczystości okazało się, że nowy budynek to nie jedyny „prezent” na tegoroczne policyjne święto. Wójt gminy Prażmów Pan Jan Dąbek współgospodarz tegorocznego święta wraz z Panią Danutą Błaszyk Przewodniczącą Rady Gminy Prażmów, nie tylko podziękowali za dotychczasową współpracę, ale na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie Pana podinsp. Pawła Krauz przekazali symboliczny czek w wysokości 50 000 złotych na zakup nowego radiowozu, który będzie służył policjantom dbającym o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Prażmów.

Pragniemy serdecznie podziękować zaproszonym gościom za udział w dzisiejszej uroczystości, która niestety z uwagi na stan epidemiczny, nie mogła się odbyć w liczniejszym gronie. Słowa podziękowania należą się również nadkomisarzowi Radosławowi Gosowi oraz policjantom z Oddziałów Prewencji Policji w Warszawie, którzy wzięli udział w uroczystości.

