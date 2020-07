Asp. Krzysztof Ciborski autorem i wykonawcą ballady poświęconej poległym w służbie Data publikacji 21.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Ballada „Drogi Bracie”, która w ostatnim czasie zyskała ogromną popularność jest poświęcona poległym w służbie policjantom. Autorem i wykonawcą tej piosenki jest asp. Krzysztof Ciborski z Komendy Powiatowej Policji w Rypinie.

W minioną środę (15.07.20) miała miejsce premiera piosenki pod tytułem „Drogi Bracie”, poświęconej poległym w służbie policjantom. Autorem i wykonawcą utworu jest asp. Krzysztof Ciborski, który w Komendzie Powiatowej Policji w Rypinie pełni służbę na stanowisku dzielnicowego.

Pomysł na piosenkę pochodził od asp. szt. Piotra Chwastowskiego - funkcjonariusza opolskiej policji. Obaj policjanci poznali się na gali muzycznej organizowanej przez Komendę Główną Policji w Warszawie. Projekt miał na celu stworzenie utworu muzycznego, który byłby upamiętnieniem poległych w służbie policjantów.

Zadania tego podjął się asp. Krzysztof Ciborski, który napisał słowa i skomponował muzykę do ballady „Drogi Bracie”, a także jest jej wykonawcą. Twórcą teledysku natomiast jest wspomniany wcześniej policjant z Opola, który promował utwór na kanałach YouTube i Facebook - ”Psy dają głos”. Utwór ten został bardzo pozytywnie odebrany przez środowisko policyjne i nie tylko. Dowodem na to jest ogromna liczba wyświetleń i pozytywnych komentarzy. Do tej pory teledysk obejrzano łącznie blisko milion razy.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne odsłony działalności artystycznej naszego Kolegi asp. Krzysztofa Ciborskiego.