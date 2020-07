Policjant wskoczył do rzeki na pomoc nietrzeźwemu mężczyźnie Data publikacji 21.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Do groźnej sytuacji doszło w minioną sobotę na gorzowskim bulwarze. Nietrzeźwy 30-latek wszedł do rzeki chcąc popływać, jednak chwilę później zaczął tracić grunt i miał trudności z utrzymaniem się na powierzchni wody. Na zgłoszenie bardzo szybko zareagowali gorzowscy policjanci. Jeden z nich wskoczył do rzeki, chcąc pomóc mężczyźnie. Chwilę później przy pomocy strażaków udało się bezpiecznie odholować mężczyznę do brzegu.

Służba w Policji to przede wszystkim zobowiązanie dane społeczeństwu, że w chwilach zagrożenia życia, kiedy liczą się minuty, a nawet sekundy, pomagamy wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują. W sobotę, 18 lipca br., gorzowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie, który pływa po Warcie. Na miejsce jako pierwszy dotarł patrol rowerowy – st. post. Adam Załuski i st. post. Damian Kopiczko. Policjanci zauważyli, że mężczyzna zaczyna tracić siły i ma trudności z utrzymaniem się na powierzchni wody. St. post. Adam Załuski nie czekał i wskoczył do wody, próbując jak najszybciej udzielić pomocy mężczyźnie. Chwilę później, przy pomocy strażaków udało się go bezpiecznie wydobyć na brzeg. Zachowanie 30-latka mogło być spowodowane obecnością alkoholu w jego organizmie – mężczyzna był nietrzeźwy, policyjny alkomat wskazał ponad dwa promile. Na miejsce zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które przewiozło mężczyznę na badania do szpitala. Na szczęście nie odniósł on żadnych obrażeń.

W rzece, którą 30-letni mężczyzna wybrał na miejsce kąpieli, nie wolno pływać. Zakaz ten jest spowodowany trudnymi warunkami i niebezpieczeństwami takimi jak wiry, prądy wodne, które mogą spowodować duże trudności z utrzymaniem się na powierzchni wody czy dopłynięciem do brzegu. Wybierajmy kąpieliska strzeżone, czyli takie, na których znajduje się profesjonalna opieka ratownika wodnego. To właśnie tam, pod okiem wykwalifikowanych fachowców możemy mieć pewność, że w przypadku jakiegokolwiek niebezpieczeństwa czy zagrożenia ratownicy natychmiast zareagują i udzielą nam pomocy. Nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu, który powoduje zaburzenia zmysłów, orientacji czy równowagi. Nawet jego niewielka ilość w połączeniu z wysoką temperaturą powoduje, że nasze reakcja na niebezpieczeństwo mocno się opóźnia. Poprzez nasze odpowiedzialne zachowanie i rozsądek nad wodą sprawmy, aby tegoroczne wakacje były dla nas nie tylko niezapomniane, ale przede wszystkim bezpieczne.

(KWP w Gorzowie Wielkopolskim/kpa)