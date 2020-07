Policjanci z Grudziądza uratowali 27-latka Data publikacji 21.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Grudziądza uratowali 27-latka, który zamierzał popełnić samobójstwo. Mężczyzna chciał wyskoczyć z okna na dziewiątym piętrze jednego z grudziądzkich wieżowców . Na szczęście mundurowi przybyli na czas.

Wczoraj, 20.07.2020 r., tuż przed 20:30 dyżurny komendy miejskiej w Grudziądzu odebrał zgłoszenie, że młody mężczyzna zamierza popełnić samobójstwo. Z relacji zgłaszających wynikało, że zamierza on wyskoczyć z okna klatki schodowej usytuowanego na dziewiątym piętrze jednego z grudziądzkich wieżowców. Natychmiast pojechał tam patrol Policji oraz służby ratunkowe.

Mundurowi weszli niepostrzeżenie przez sąsiednią klatkę schodową, podeszli do siedzącego na oknie mężczyzny, po czym chwycili go za ręce i ubranie, a następnie wciągnęli do wnętrza. Desperat został przewieziony do szpitala. gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, dlatego decyzją lekarza został osadzony w policyjnym areszcie do wytrzeźwienia.

Błyskawiczna reakcja i podjęte właściwe działania grudziądzkich służb pozwoliły uratować mężczyznę.

(KWP w Bydgoszczy/js)