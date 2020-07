Policjant na wolnym zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 22.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z siemiatyckiej "drogówki", w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Wstępne badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Zgodnie z kodeksem karnym za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Wczoraj, 21.07.2020 r., około 18.30, policjant z siemiatyckiej "drogówki" wyeliminował z ruchu nieodpowiedzialnego kierowcę. Funkcjonariusz zainterweniował w czasie wolnym od służby. Policjant jechał samochodem, kiedy zauważył kierującego, któremu wcześniej zatrzymano prawo jazdy za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusz natychmiast ruszył za volvo. Kiedy mężczyzna zatrzymał się na stacji benzynowej, policjant zrobił to samo. Następnie podszedł do kierowcy aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. W trakcie rozmowy z mężczyzną, mundurowy wyczuł od niego alkohol. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci z "drogówki", przeprowadzili wstępne badanie na zawartość alkoholu w organizmie mężczyzny. Jak się okazało, 41-latek miał prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Zgodnie z kodeksem karnym za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

(KWP w Białymstoku / mw)