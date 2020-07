Policjanci wytropili w Wielkiej Brytanii poszukiwanego Data publikacji 22.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej ustalili miejsce zamieszkania mężczyzny pooszukiwanego w związku z zabójstwem. Sprawca ukrywał się w Wielkie Brytanii. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki międzynarodowej współpracy. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Pod koniec ubiegłego roku w okolicach Lęborka doszło do uprowadzenia mężczyzny. Policjanci, którzy zajęli się tą sprawą szybko ustalili, że w tej sprawie mogło dojść do zabójstwa. Działania policjantów niestety potwierdziły te przypuszczenia. W wyniku poszukiwań funkcjonariusze, w jednym z kompleksów leśnych pod Słupskiem odnaleźli zakopane ciało uprowadzonego. Praktycznie natychmiast doszło do zatrzymań w tej sprawie. Zatrzymanych zostało 10 mężczyzn mieszkańców Trójmiasta i Słupska. Okazało się jednak, że jeden ze sprawców uciekł za granicę bezpośredni po zdarzeniu.

Policjanci nie dali za wygraną i ustalili, że poszukiwany mieszka w Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zawiadomili o tym swoich angielskich kolegów oraz Oficera Łącznikowego w Londynie.

Mężczyzna został zatrzymany i obecnie oczekuje na ekstradycję do Polski. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / mw)