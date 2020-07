Policja i prokuratura wspierają sanepid. 344 litry spirytusu przekazali na walkę z epidemią Data publikacji 22.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Powiatowa Policji w Krakowie i prokuratura przekazały do sanepidu 344 litry alkoholu zabezpieczonego w toku śledztwa, z przeznaczeniem ich na cele dezynfekcyjne i tym samym pomoc w zwalczaniu epidemii.

Komenda Powiatowa Policji w Krakowie pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie przechowywania wyrobów akcyzowych. W trakcie realizacji działań do tej sprawy policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zabezpieczyli na terenie naszego powiatu m.in. 344 butelki z zawartością spirytusu bez polskiej akcyzy, pochodzącego najprawdopodobniej z przemytu. Zabezpieczony spirytus poddano badaniom laboratoryjnym, których wynik wykazał, że jest to wysokoprocentowy alkohol wytworzony metodą przemysłową.

Prokurator nadzorujący sprawę, na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, zgodnie z nowelizacją przepisów, podjął decyzję o przekazaniu zabezpieczonego alkoholu do miejscowego sanepidu na cele dezynfekcyjne, z przeznaczeniem ich na walkę z koronawirusem.

