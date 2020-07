Odpowie za kilkadziesiąt włamań do domów jednorodzinnych Data publikacji 23.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Nawet 10 lat może spędzić w więzieniu 30-latek zatrzymany przez policjantów z Tarnowskich Gór. Mężczyzna włamywał się do domów w różnych miejscach kraju. Ma na swoim koncie blisko 40 takich czynów, straty oszacowano na ponad 300 tysięcy złotych.

Policjanci wpadli na trop włamywacza, kiedy wykonywali czynności w sprawie kradzieży z włamaniem do domu jednorodzinnego w Świerklańcu, która miała miejsce na początku sierpnia 2019 roku. Stróże prawa wykonali szereg czynności operacyjnych, dzięki którym namierzyli sprawcę. Pomimo tego, jego zatrzymanie nie było proste. 30-latek był już poszukiwany dwoma listami gończymi wydanymi przez sąd w województwie śląskim oraz zachodniopomorskim i ukrywał się przed organami ścigania.

Praca operacyjnych z tarnogórskiej komendy przyniosła efekty w lutym bieżącego roku. Kryminalni ustalili, gdzie przebywa mężczyzna i go zatrzymali. Mieszkaniec Bytomia, z uwagi na fakt, że był poszukiwany dwoma listami gończymi, od razu trafił do aresztu.

Jak ustalili tarnogórscy policjanci, włamanie do domu jednorodzinnego w Świerklańcu to zaledwie jedno z kilkudziesięciu przestępstw, jakich dopuścił się 30-latek. W sumie śledczy zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił przedstawić mu 36 zarzutów włamań do domów jednorodzinnych w województwach: śląskim, małopolskim, dolnośląskim oraz podkarpackim. Łupem włamywacza padała biżuteria, gotówka oraz drobny sprzęt elektroniczny. Straty oszacowano na ponad 300 tys. złotych.

Kilka dni temu kryminalni zakończyli sprawę seryjnego włamywacza i skierowali przeciwko niemu do sądu akt oskarżenia. Na wyrok mężczyzna będzie oczekiwał w zakładzie karnym, gdzie odbywa karę za inne przestępstwa. Za włamania i kradzieże sprawca może spędzić w więzieniu nawet 10 lat.

(KWP w Katowicach / mw)