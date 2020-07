Policjanci zabezpieczyli kilkaset sztuk podrabianej odzieży na wrocławskim targowisku Data publikacji 23.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Koszulki, spodnie i skarpety ze znakami firmowymi światowych marek oferowane były na jednym z wrocławskich targowisk. Jednak ceny i jakość mogły budzić wątpliwości, co do ich legalnego pochodzenia. Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą zabezpieczyli kilkaset sztuk różnego rodzaju odzieży, które wbrew znakom i umieszczonych na nich logotypom, nie były oryginalne. Straty producentów mogły sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

W ostatni weekend policjanci zajmujący na co dzień przestępczością gospodarczą, podczas czynności na jednym z wrocławskich targowisk, podjęli czynności wobec osób, które na swoich straganach oferowały produkty tekstylne. Jednak co wzbudziło uwagę funkcjonariuszy, to znaki towarowe umieszczone na odzieży. Najczęściej kojarzą się one z eleganckimi butikami lub sklepami w galeriach handlowych lub głównych ulicach miasta, a nie z targowiskami.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem, że produkty te, wbrew metkom i logotypom nie są oryginałami, policjanci zabezpieczyli kilkaset sztuk różnego rodzaju odzieży m. in. koszulki, bieliznę, spodnie i skarpety, które miały znaki towarowe światowych marek.

Zatrzymane zostały również dwie osoby. Wstępne szacunki dotyczące strat poniesionych przez producentów sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mieszkaniec powiatu oleśnickiego oraz mieszkanka Wrocławia oferujący wspomniane produkty zostali przesłuchani, a

zabezpieczony towar trafił za to do policyjnego depozytu. Funkcjonariusze pracują aktualnie nad tą sprawą.

Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą Prawo własności przemysłowej, a dokładnie z art. 305 tego przepisu: Kto, w celu wprowadzenia do obrotu, oznacza towary podrobionym znakiem towarowym, w tym podrobionym znakiem towarowym Unii Europejskiej, zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem towarowym Unii Europejskiej, którego nie ma prawa używać lub dokonuje obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jak widać jest to więc czyn karalny, traktowany właśnie jako przestępstwo. Wspomniany przepis przewiduje karę nawet 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza się tego przestępstwa w stosunku do towaru o znacznej wartości.