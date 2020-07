Policjanci z Opola wspólnie z sanepidem kontrolują miejsca letniego wypoczynku Data publikacji 23.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj To już prawie półmetek tegorocznych wakacji. Pogoda dopisuje, dlatego dzieci i młodzież z Opolszczyzny spędzają czas na obozach i półkoloniach nad turawskimi jeziorami. W trosce o bezpieczeństwo wczasowiczów policyjni profilaktycy z komendy miejskiej wspólnie z przedstawicielami sanepidu systematycznie kontrolują miejsca letniego wypoczynku.

Urokliwa przyroda i piękne jeziora w naszym powiecie powodują, że każdego roku wielu młodych ludzi z Opolszczyzny odpoczywa właśnie w Turawie. Nie da się ukryć, że tego lata epidemia koronawirusa zdziesiątkowała ilość turnusów i ograniczyła liczbę dzieci mogących korzystać z półkolonii. Wszystko przez reżim sanitarno-epidemiologiczny.

Działania policjantów nie ograniczają się jedynie do kontroli takich miejsc. Mundurowi poprzez liczne spotkania chcą uczulić młodych ludzi na różnego rodzaju zagrożenia. W tym celu organizują zajęcia profilaktyczne, pogadanki oraz różne zabawy, które zachęcają do bezpiecznych zachowań. Jedna z tego typu kontroli odbyła się w środę 22 lipca br. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu odwiedzili półkolonię ,,Pirania”.

Mundurowym towarzyszyli przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej w Opolu. Ich działania skupiały się na sprawdzeniu czystości pomieszczeń, zaopatrzenia w środki ochrony osobistej, sprawdzeniu dokumentacji i kwalifikacji opiekunów.

To już kolejna taka kontrola przeprowadzona przez policjantów z komendy miejskiej. Dotychczas nie stwierdzono żadnych zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników letniego wypoczynku. Ponadto nad turawskimi jeziorami o bezpieczeństwo wypoczywających dbają policyjni wodniacy. To oni na co dzień patrolują jeziora zwracając uwagę na zagrożenia i przypominając o zasadach bezpieczeństwa.

(KWP w Opolu/js)