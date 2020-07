Kieszonkowcy "wpadli" w Katowicach Data publikacji 23.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Mysłowic i katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 57-lat, którzy na terenie Śląska i Małopolski regularnie dokonywali kradzieży kieszonkowych. Z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Śledczy przedstawili im łącznie 35 zarzutów, a sąd przychylił się do wniosku o tymczasowy areszt. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia.

Policjanci z wydziału kryminalnego komendy w Mysłowicach i katowickiej komendy wojewódzkiej od początku roku pracowali nad sprawami seryjnych kradzieży kieszonkowych, do których dochodziło na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Stróże prawa zbierali materiał dowodowy i pracowali nad ustaleniem sprawców tych kradzieży. Skrupulatna praca i współpraca z innymi jednostkami Policji przyniosła w końcu efekty. Podczas wczorajszej realizacji, kryminalni na gorącym uczynku zatrzymali 57-letniego katowiczanina. Mężczyzna na dworcu kolejowym w Katowicach ukradł kobiecie wsiadającej do pociągu portfel z pieniędzmi i dokumentami. Zanim pokrzywdzona zorientowała się, że została okradziona, złodziej był już w rękach policjantów. Kilkadziesiąt minut później, także w Katowicach, wpadł jego kompan. Mężczyźni, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonywali kradzieży w autobusach, pociągach i w zatłoczonych miejscach, a skradzionymi kartami płatniczymi wypłacali pieniądze z bankomatów. Z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie im łącznie 35 zarzutów. Sąd Rejonowy w Mysłowicach przychylił się do wniosku o 3-miesięczny areszt tymczasowy. Grozi im do 10 lat więzienia.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności i czujność w środkach transportu publicznego, a także miejscach skupisk ludzi jak np. targowiska. Stosując poniższe zasady, możesz w znaczący sposób ograniczyć skutki działań, jakie mogą podjąć wobec Ciebie kieszonkowcy:

w miejscach potencjalnie niebezpiecznych trzymaj swoją torebkę, saszetkę z przodu, zamknięciem do siebie,

jeśli masz przy sobie większą ilość pieniędzy, nie trzymaj ich w jednym miejscu, rozdziel je i umieść w różnych miejscach,

klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem – jeżeli złodziej zdobędzie taki komplet może okraść Twoje mieszkanie zanim zdążysz zareagować,

nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni, zewnętrznych kieszeniach kurtek, w bocznych kieszeniach toreb,

płacąc za zakupiony towar nie pokazuj całej zawartości portfela, najlepiej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy,

podczas mierzenia garderoby, pakowania sprawunków, płacenia w sklepie, nie odstawiaj torebki na podłogę lub ladę – złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment, żeby ukraść Ci portfel,

zwracaj uwagę na „sztuczny tłok” i zamieszanie wokół Ciebie w sklepie, autobusie czy w innym miejscu,

zwiększ czujność jeśli na przystanku autobusowym zauważysz grupę ludzi z reklamówkami lub odzieżą przewieszoną przez rękę. Służy to do zamaskowania momentu kradzieży, być może właśnie z Twoich kieszeni,

na ulicy unikaj korzystania z wszelkich podejrzanych usług jak np. wróżenie, gry hazardowe, okazyjne możliwości zakupu itp.

(KWP w Katowicach/kpa)