Poszukiwania 6-letniego chłopca Data publikacji 23.07.2020

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 6-letniego chłopca, który zgubił się w parku. Policjanci odnaleźli dziecko siedzące na ławce koło parku linowego.

Wczoraj (22.07.2020 r.) po południu, do dyżurnego Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju zadzwonił zdenerwowany mężczyzna. W rozmowie przekazał, że był na spacerze w parku ze swoim synkiem, jednak stracił go z oczu i nie może go nigdzie znaleźć. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci. Roztrzęsiony tata przekazał mundurowym, że jego syn jeździł na rowerku i nagle zniknął. W parku było bardzo dużo ludzi i trudno mu było odnaleźć dziecko. Mężczyzna szczegółowo opisał wygląd chłopca, wskazał kolor rowerka i kasku oraz szczegółowo opisał jego ubranie. Policjanci rozpoczęli poszukiwania. W działania zostali zaangażowani również strażacy z PSP i OSP w Chabówce. Na szczęście chłopczyk szybko się odnalazł. Policjanci zauważyli 6-latka siedzącego na ławce w okolicach parku linowego. Dzięki szczegółowym informacjom przekazanym przez mężczyznę, policjanci bez problemu rozpoznali chłopca pośród innych dzieci. 6-latek został przekazany ojcu.

Dane dotyczące ubioru, cech charakterystycznych i wyglądu osób zaginionych, zdecydowanie ułatwiają działania poszukiwawcze służb ratunkowych.

Apelujemy do rodziców o nadzór nad dziećmi, szczególnie w miejscach dostępnych dla dużej ilości osób.

(KWP w Krakowie/kpa)