Nowi policjanci w szeregach warmińsko-mazurskiej Policji Data publikacji 23.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Grono warmińsko-mazurskich policjantów powiększyło się o 23 osoby, które na placu Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie ślubowały „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Było to drugie ślubowanie policjantów w tym roku na Warmii i Mazurach.

Trudny czas pandemii utrudnił również proces rekrutacji do Policji oraz prowadzenia szkoleń. Powoli jednak wszystko wraca do normy i wszyscy adaptujemy się do warunków, w jakich jesteśmy zmuszeni funkcjonować. Jednym z efektów tej adaptacji jest drugie w tym roku ślubowanie nowo przyjętych do służby policjantów. Podczas pierwszego do służby przyjęto 19 osób. Tym razem to grono wyniosło 23 osoby: 6 policjantek i 17 policjantów. Po przebytym szkoleniu zasilą oni swoimi siłami Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy miejskie w Olsztynie i Elblągu oraz komendy powiatowe w Bartoszycach, Kętrzynie, Działdowie, Iławie, Ostródzie, Szczytnie i Węgorzewie.

Niestety ze względów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ślubowania, tym razem odbyło się ono bez szerokiego grona gości i bliskich ślubujących policjantów.

„Choć okoliczności są inne niż bywało to do tej pory, to niezmienne jest to, że jesteśmy Wam i Waszym bliskim wdzięczni za tę decyzję. Za to, że postanowiliście wstąpić w szeregi Policji”

- powiedział nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, zwracając się do nowo przyjętych policjantek i policjantów.

W wąskim gronie uczestników uroczystego ślubowanie znaleźli się także Aleksander Socha Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW NSZZP w Olsztynie, gospodarz miejsca ślubowania mł. insp. Zbigniew Kowalski Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz ks. Zbigniew Czernik Kapelan KWP w Olsztynie, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Uczestnicy uroczystego ślubowania

Nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie

W całym garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji służbę pełni około 3500 funkcjonariuszy. Opracowywane i weryfikowane są kolejne kandydatury – aktualnie 320. Kolejne przyjęcia do służby planowane są we wrześniu, listopadzie i grudniu.

Wszystkie osoby zainteresowane wstąpieniem w szeregi Policji zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz kontaktu z funkcjonariuszami Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Więcej na temat działań podejmowanych przez warmińsko-mazurskich policjantów można dowiedzieć się śledząc również nasze profile na portalach społecznościowych: Facebook i Twitter.

(tm)