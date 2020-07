„Niebieska krew też ratuje życie”. Policjanci odpowiedzieli na apel medyków Data publikacji 23.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak co roku wakacje to czas, kiedy aktywność krwiodawców jest nieco niższa. Ma na to wpływ okres urlopowy i dalekie wyjazdy. W tym roku dodatkowych problemów przysporzyła epidemia koronawirusa. Kilka tygodni wakacji wystarczyło, żeby stany w magazynach krwi spadły do bardzo niskich poziomów. A potrzeby wcale nie zmalały. Przedstawiciele RCKiK zwrócili się o aktywność do krwiodawców. Na ten apel po raz kolejny odpowiedzieli policjanci.

W czwartek (23.07.2020) w przededniu Święta Policji ponad 20 policjantów spotkało się o umówionej godzinie w znanym im dobrze miejscu – przed wejściem do RCKiK w Olsztynie. Pierwsi próg przekroczyli nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i przewodniczący NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach nadkom. Sławomir Koniuszy.

W ten sposób zainaugurowali wakacyjną akcję „Niebieska krew też ratuje życie”, która potrwać ma do końca sierpnia. W czwartkowej zbiórce krwi udział wzięła również liczna reprezentacja Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie poprowadzona przez swoich dowódców.

nadkom. Sławomir Koniuszy przewodniczący NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach

mł. insp. Zbigniew Kowalski Dowódca OPP w Olsztynie

nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie

Policjanci podczas donacji krwi

nadkom. Andrzej Lubowiecki Zastępca Dowódcy OPP w Olsztynie

Henryk Kołecki Wiceprzewodniczący ZW NSZZP w Olsztynie

Policjanci podczas donacji krwi

Policjanci podczas donacji krwi

Policjanci podczas donacji krwi

Policjanci podczas donacji krwi

Policjanci podczas donacji krwi

Policjanci podczas donacji krwi

Policjanci i pracownicy warmińsko-mazurskiej Policji, którzy postanowią włączyć się do tej akcji, odwiedzając dowolną stację krwiodawstwa lub ambulans do poboru krwi, mogą podać hasło akcji: „NIEBIESKA KREW”.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do grona krwiodawców. To naprawdę niewielki wysiłek, będący wielkim darem dla innych ludzi.

(tm)