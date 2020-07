Kolejny sukces w walce z oszustami Data publikacji 23.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W poniedziałek, przy budynku jednego z banków funkcjonariusze zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach zatrzymali 26-latka. Mężczyzna przyjechał by odebrać pieniądze, które w placówce wypłacił 84-latek zmanipulowany przez oszustów. Stróży prawa powiadomili zaniepokojeni pracownicy banku. 26-latek usłyszał już zarzut, wczoraj sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

W poniedziałkowe popołudnie do jednego z banków na terenie miasta przyszedł 84-latek. Powodem wizyty seniora w placówce była wypłata 30 000 złotych. Mężczyzna utrzymywał z kimś telefoniczny kontakt. Te okoliczności zaniepokoiły pracowników banku, którzy postanowili powiadomić Policję.

Na miejsce szybko dotarli funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, którzy przed budynkiem banku sprawnie zatrzymali 26-latka. Jak się okazało, mężczyzna ten przyjechał by odebrać pieniądze wypłacone przez seniora. 84-latek padł bowiem ofiarą oszustów działających metodą „na policjanta”. Przestępcom niestety udało się zmanipulować seniora i doprowadzić do tego, by wypłacił pieniądze z zamiarem ich przekazania. Na szczęście czujność pracowników banku i szybka reakcja policjantów zapobiegła utracie oszczędności 84-latka.

Zatrzymany mieszkaniec województwa mazowieckiego wczoraj usłyszał zarzut usiłowania oszustwa. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że 26-latek odpowie za wcześniejsze tego typu przestępstwa.

