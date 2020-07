#JestAkcja – na pontonie z „BOA” Data publikacji 24.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Zadanie: wykonać dwójkami skok do wody z pędzącego pontonu. Miejsce: Zalew Zegrzyński. Cel: doskonalenie umiejętności bojowych. Teraz to precyzyjne zadanie dzięki technologii video 360 VR możesz wykonać wirtualnie także Ty. Jak to możliwe?

Za sprawą pierwszego w historii naszej formacji takiego projektu filmowego, zrealizowanego dzięki współpracy Wydziału Promocji Policji Biura Komunikacji Społecznej KGP i firmy vr360.pl. Operatorzy kamer uczestniczyli tym razem w ćwiczeniach Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", zorganizowanych na Zalewie Zegrzyńskim.

Dotychczas o kulisach pracy policjantów mogłeś dowiedzieć się z filmików prezentujących nasze realizacje czy podczas pikników i festynów organizowanych wspólnie z Policją. Teraz z okazji Święta Policji trafia do Was pierwszy odcinek z serii filmów, wykonanych w technologii video 360, która pozwala na rejestrowanie rzeczywistości w pełnej sferze. Czyli to Ty sam decydujesz, w którą stronę popatrzysz.

Zabierzemy Cię m.in.: na policyjny ponton, ruszysz na sygnale na akcję patrolowania rzeki, polecisz Black Hawkiem z pilotami policyjnymi na poligon, by wziąć udział w ćwiczeniach policyjnych kontrterrorystów czy ruszysz w miasto z policyjną "drogówką. Zmontowany materiał filmowy pozwoli Ci poczuć się, jak prawdziwy policjant na akcji, jak jeden z członków zespołu bojowego, do którego należeć będzie profesjonalne wykonanie zadania. A dzięki okularom VR dodatkowe, niepowtarzalne wrażenia masz gwarantowane.

To tylko przedsmak tego, co czeka Cię w najbliższych tygodniach. Już za tydzień zabierzemy Cię na wyjątkową akcję, ale szczegółów jeszcze teraz Ci nie zdradzimy. Śledź więc uważnie nasze profile w mediach społecznościowych i nie daj się zaskoczyć. Weź udział w policyjnej akcji i podziel się wrażeniami w komentarzach pod kolejnymi filmikami. Napisz koniecznie, w jakich jeszcze akcjach chciałbyś wziąć udział wirtualnie razem z nami. Nie zapomnij dodać hasztag #JestAkcja. Daj się ponieść tej niepowtarzalnej, policyjnej przygodzie. Skoro nie możemy spotkać się na żywo, to spotkajmy sie w wirtualnej rzeczywistości.

Oficjalny zwiastun serii filmów

