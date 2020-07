Policjant po służbie zatrzymał podpalacza Data publikacji 24.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant z Wydziału Kryminalnego kołobrzeskiej komendy, wracając po służbie do domu, zatrzymał mężczyznę, który podpalił pomieszczenie gospodarcze. Mężczyzna już usłyszał zarzut i za zniszczenie mienia odpowie przed sądem. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu w poniedziałkowy poranek zostali powiadomieni o podpaleniu pomieszczenia gospodarczego przy ulicy Zaplecznej. Stróże prawa ustalili, że nieznany sprawca wszedł do środka, a następnie dokonał podpalenia znajdujących się przedmiotów w środku.



Podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczyli kryminalistyczne ślady. Funkcjonariusze przejrzeli także monitoring należący do wspólnoty mieszkaniowej. Podczas wnikliwego przeglądania zapisu nagrania ustalili rysopis sprawcy.



Podejrzewany o podpalenie został zauważony na ulicy Piastowskiej przez funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego, który wracał po pracy do domu. Typowany na sprawcę czynu mężczyzna został zatrzymany i osadzony w Policyjnym areszcie.

Mundurowi przedstawili 23-latkowi zarzut zniszczenia mienia wartości blisko 3 tysięcy złotych. Mężczyzna przyznał się do stawianego zarzutu, lecz nie potrafił wytłumaczyć swojego zachowania.

Sprawa znajdzie niebawem swój finał w sądzie. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje kara do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / kp)