Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy Data publikacji 25.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj 25 lipca już po raz 15. w Dniu Św. Krzysztofa – patrona kierowców, obchodzimy Dzień Bezpiecznego Kierowcy. W tym dniu policjanci przypominają kierowcom, jak ważne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także kultura jazdy i poszanowanie innych użytkowników drogi.

To czy bezpiecznie dojedziemy do celu, w głównej mierze zależy od nas samych. Poprzez naszą postawę za kierownicą przejawiającą się respektowaniem przepisów prawa, a także szacunkiem do innych uczestników ruchu tworzymy kulturę bezpieczeństwa na drogach. Siadając za kierownicą pojazdu, pamiętajmy, że odpowiadamy za przewożone osoby oraz inne osoby znajdujące się na drodze.

Policja apeluje do kierowców o bezpieczną, kulturalną i rozważną jazdę każdego dnia. Przestrzegajmy przepisów ruchu drogowego, bądźmy zawsze życzliwi. Apel o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego kierujemy również do pozostałych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że dla każdego jest miejsce na drodze.

(BRD KGP)