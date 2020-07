Policjant wskoczył na ciągnik, aby go zatrzymać, kierowca miał blisko 3 promile Data publikacji 24.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Posterunku Policji w Trzeszczanach podczas patrolu zauważyli ciągnik, który nie posiadał tablicy rejestracyjnej. Kiedy chcieli go zatrzymać, traktorzysta podjął próbę ucieczki. Jeden z policjantów wskoczył na ciągnik i nie dopuścił do jego dalszej jazdy. Jak się okazało, 29-letni kierowca miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a sam pojazd nie posiada przeglądu technicznego oraz ubezpieczenia OC.

Wczoraj (23.07.2020 r.) policjanci z Posterunku Policji w Trzeszczanach w miejscowości Białowody zauważyli ciągnik rolniczy wyjeżdżający z bocznej drogi, który nie posiadał tablicy rejestracyjnej. W związku z tym policjanci postanowili zatrzymać pojazd i skontrolować. Na widok radiowozu kierujący zatrzymał się, a następnie zaczął cofać. W celu uniknięcia kolizji z ciągnikiem funkcjonariusze byli zmuszeni do szybkiego cofania radiowozem. Następnie kierujący zaczął uciekać, nie stosując się do sygnałów.

Wtedy z radiowozu wyskoczył jeden z funkcjonariuszy i wskoczył na odjeżdżający ciągnik, aby zmusić kierującego do zatrzymania. Policjant wyłączył bieg, co spowodowało zatrzymanie pojazdu. Po zbadaniu stanu trzeźwości okazało się, że 29-latek ma w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Dodatkowo posiada sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 2022 roku. Okazało się także, że ciągnik nie posiada przeglądu technicznego oraz polisy OC.

Teraz mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie/kpa)