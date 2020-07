Policyjny Rajd Rowerowy przez Warmię i Mazury Data publikacji 24.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Świętować można na różne sposoby. Grupa policjantów z Olsztyna postanowiła, że w tym roku w dzień Święta Policji wystartują rowerami na trasę wokół Warmii i Mazur. Według planu przejechanie około 800 km zajmie im 4 dni, w trakcie których odwiedzą wszystkie powiaty regionu, w których spotkają się z tamtejszymi policjantami, a podczas tych spotkań będą zbierać fundusze na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

Na pomysł nietypowego uczczenia tegorocznego Święta Policji wpadli policjanci Z Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie.

„Pomysł na rajd przedstawiliśmy Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie oraz Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów w Olsztynie, gdzie od razu zyskał aprobatę i wsparcie. Dodatkową pomoc zyskaliśmy od sponsorów i samorządowców, którzy bardzo pozytywnie zareagowali na nasz pomysł. Chcemy w ten sposób połączyć przyjemne z pożytecznym. Jesteśmy zapalonymi rowerzystami, więc jest to dla nas po prostu kolejny trening na rowerze, a przy okazji możemy wesprzeć działalność Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach. Na co dzień na służba to przede wszystkim pomoc innym, a tym rajdem chcemy zasygnalizować, że policjanci każdego dnia wypełniają rotę ślubowania i czasami oni i ich rodziny płacą za to najwyższą cenę, służąc obywatelom”

- powiedział kom. Mirosław Cydzik Zastępca Naczelnika Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Olsztynie, pomysłodawca i organizator rajdu.

Na miejscu startu policjantom towarzyszył im i ich wspierał Marcin Konieczny - Mistrz Świata Ironman Hawaii z 2017 roku.

Całą trasę rajdu pokona 7 policjantów wspieranych przez 3-osobowe zaplecze techniczne. Po drodze do kolarzy będą przyłączać się kolejni rowerzyści (policjanci i cywile), którzy będą im towarzyszyć na poszczególnych odcinkach trasy.

W piątek o godz. 9:00 powodzenia i wytrwałości na trasie rajdu jego uczestnikom życzyli nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz nadkom. Sławomir Koniuszy przewodniczący NSZZ Policjantów na Warmii i Mazurach.

Rajd najpierw wystartował kierunku Barczewa i Mrągowa, by na koniec dnia przez powiat piski dojechać do Ełku. To koniec pierwszego z czterech etapów czterodniowego rajdu. Kolejne zostaną zakończone w Górowie Iławeckim i Nowym Mieście Lubawskim z metą w Olsztynie. Po drodze rajdowcy odwiedzą wszystkie powiaty województwa, zbierając fundusze na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

Uczestnicy policyjnego rajdu rowerowego

Uczestnicy policyjnego rajdu rowerowego w Barczewie

Uczestnicy policyjnego rajdu rowerowego Uczestnicy policyjnego rajdu rowerowego

Zaplanowany harmonogram rajdu:

24 lipca Olsztyn - Mrągowo Mrągowo - Pisz Pisz - Ełk 25 lipca Ełk - Olecko Olecko - Gołdap Gołdap - Węgorzewo Węgorzewo - Bartoszyce Bartoszyce - Górowo Iławeckie 26 lipca Górowo Iławeckie - Braniewo Braniewo - Elbląg Elbląg - Zalewo Zalewo - Iława Iława - Nowe Miasto Lubawskie 27 lipca Nowe Miasto Lubawskie - Działdowo Działdowo - Nidzica Nidzica - Szczytno Szczytno - Olsztyn

