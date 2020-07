Ślubowanie i awanse policjantów Data publikacji 24.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby policjantów. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło 44 policjantów. Wręczono także awanse, medale i odznaczenia policjantom i pracownikom Policji. Ta uroczystość to ostatni element tegorocznych obchodów 101. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Na uroczysty apel przybył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski P. Józef Ramlau, komendanci miejscy i powiatowi oraz kadra kujawsko-pomorskiej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski przyjął ślubowanie od 44 nowych policjantów.

- Szanowni Państwo, dzisiejsza uroczystość to symboliczne połączenie doświadczenia z policjantami, którzy dziś złożyli ślubowanie. Wypowiedziane słowa roty to wielkie zobowiązanie, które na siebie przyjęliście – tymi zwrócił się insp. Piotr Leciejewski do policjantów składających ślubowanie.

- To piękna służba, wiem to, ale też wymagająca. Gdyby kiedykolwiek zdarzyło się, że nie będziecie wiedzieli jak postąpić, przypomnijcie sobie słowa roty ślubowania. Tam zawarte jest wszystko! – powiedział Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy.

Funkcjonariusze trafili do jednostek miejskich i powiatowych naszego województwa: siedmiu do Torunia, sześciu do Inowrocławia, pięciu do Bydgoszczy i Grudziądza, po czterech do Świecia i OPP w Bydgoszczy, trzech do Lipna, po dwóch do Włocławka i Golubia-Dobrzynia oraz po jednym do Aleksandrowa Kujawskiego, Brodnicy, Chełmna, Nakła, Tucholi i Żnina Wśród przyjętych do służby policjantów jest siedem kobiety.

Dzisiejsza uroczystość była doskonałą okazją do gratulacji i wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe, Odznaczeń „Zasłużony Policjant” oraz Medali „Za Długoletnią Służbę”, a także nagród dla policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, przyznanych m.in. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji, a także Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Ostatnim punktem uroczystości były okolicznościowe przemówienia i gratulacje, które policjanci i pracownicy usłyszeli od Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego P. Józefa Ramlau oraz Kapelana kujawsko-pomorskiej Policji Ks. Prałata Stanisława Kotowskiego.

GRATULUJEMY!

Policjantom składającym dziś ślubowanie życzymy satysfakcji, wytrwałości i powodzenia!

Awansowanym, odznaczonym i nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy i jej rezultatów.