Szeroko zakrojone poszukiwania zakończone sukcesem Data publikacji 24.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Świebodzińscy policjanci odnaleźli zaginionego 70-latka. Mężczyzna leżał w polu, w trudno dostępnym miejscu. Z uwagi na wyczerpanie organizmu nie był w stanie sam wrócić do domu ani wezwać pomocy. Dzięki skoordynowanym działaniom oraz zaangażowaniu policjantów, strażaków, przedstawicieli nadleśnictwa oraz rodziny i znajomych mężczyzny poszukiwania zakończyły się szczęśliwie.

We wtorek wieczorem, 21 lipca br., do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie zgłosiła się córka 70-letniego mieszkańca powiatu świebodzińskiego. Oświadczyła, że jej tata wyszedł z domu kilka godzin wcześniej i do tej pory nie wrócił. W akcji poszukiwawczej brali udział policjanci ze Świebodzina i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, a także strażacy, pracownicy Nadleśnictwa oraz rodzina i znajomi zaginionego. Obszar poszukiwań był trudny, ponieważ wzdłuż wałów była gęsta wysoka roślinność oraz zagajniki. Po obu stronach drogi, poprzez pole poruszała się tyraliera, która przeszukiwała cały teren.

Druga grupa szła wzdłuż torowiska, poprzez gęsto zarośnięte nasypy, przy granicy pola. Poszukiwania zakończyły się sukcesem. Przy torowisku, pomiędzy zbożem, a zarośniętym nasypem, kilkaset metrów od drogi policjanci znaleźli wyczerpanego, leżącego mężczyznę. Odnaleźli go idący na czele pochodu policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego oraz Rewiru Dzielnicowych.

70-latek był przytomny, ale wycieńczony, sam nie byłby w stanie podnieść się i wrócić do domu, czy w jakikolwiek sposób wezwać pomoc. Policjanci udzielili mu pomocy, a następnie wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, przejęło czynności medyczne.

(KWP w Gorzowie Wlkp./jd)