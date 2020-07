Uroczyste spotkanie z laureatami 13. edycji ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł” Data publikacji 24.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj - „Jest prawdziwym błękitnym pomagaczem. Był jedyną osobą, z którą mogłem szczerze porozmawiać o tym, co przeżywam i która mnie cały czas wspierała i była przy mnie” – to jedne ze słów nadesłanych na konkurs tegorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, które przytoczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podczas uroczystego spotkania z laureatami.

Organizatorem konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Biuro Prewencji KGP. Uroczyste spotkanie z wyróżnionymi funkcjonariuszami Policji odbyło się 24 lipca br. w Komendzie Głównej Policji.

W uroczystym spotkaniu udział wziął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Tomasz Szymański, Komendanci Wojewódzcy Policji: z Gorzowa Wlkp. – insp. Jarosław Pasterski, z Łodzi – insp. Sławomir Litwin, z Poznania – insp. Piotr Mąka, z Bydgoszczy – insp. Piotr Leciejewski i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie – insp. Robert Strzelecki, Pani Maja Kuźmicz – psycholog, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, przedstawiciele duchowieństwa: ks. Biskup Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. Andrzej Bołbot – Prawosławny Naczelny Kapelan Policji oraz oczywiście laureaci konkursu wraz z bezpośrednimi przełożonymi.

- „Dzisiejsze spotkanie stanowi podsumowanie 13. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Sama idea konkursu zrodziła się w 2007 roku w Komendzie Miejskiej w Suwałkach, kiedy to w wymiarze lokalnym zorganizowano ten konkurs po raz pierwszy. Istotą samego konkursu jest wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem działania, empatyczną postawą oraz umiejętnościami w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą, a także tych policjantów, którzy są zaangażowani w budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – powiedział podczas otwarcia spotkania insp. Robert Kumor, dyrektor Biura Prewencji KGP.

Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 77 zgłoszeń, wyróżniających funkcjonariuszy ze służby prewencyjnej i kryminalnej.

Pani Maja Kuźmicz z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zabierając głos podziękowała za długoletnią już współpracę z Biurem Prewencji KGP i pogratulowała laureatom wzorowej realizacji swoich obowiązków:

- „Czytając te zgłoszenia, pojawiały się słowa, które bardzo wiele znaczą. Na przykład: „pani dzielnicowa to człowiek anioł, bez dzielnicowego nie podjęłabym tej dobrej decyzji, dzięki dzielnicowemu zdecydowałam się zmienić swoje życie”. Jako policjanci wpływacie na życie wielu osób i bardzo tego gratulują. Te wartości, które Was tutaj doprowadziły, mam nadzieję, że zostaną z wami do końca”.

Szczególne słowa podziękowania dla funkcjonariuszy Policji, profesjonalnie realizujących ustawowe zadania, wyraził również Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Komendant Główny Policji z pełnym przekonaniem stwierdził, że postawa jaką prezentują w codziennej służbie policjanci przekłada się na zaufanie do Policji oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli.

- „Policja przez ostatnie trzydzieści lat zmieniła się w wielu aspektach i szerokim wachlarzu funkcjonowania. Inne wyposażenie, inne budynki, ale przede wszystkim mamy ludzi zupełnie inaczej patrzących na to jaką funkcję powinna pełnić policja w demokratycznym społeczeństwie. Dzisiaj w policji służą ludzie, którzy doskonale wiedzą, że pełnią służbę dla drugiego człowieka. A laureaci konkursu „Policjant, który mi pomógł” są kwintesencją tej przemiany i wartości naszej służby.

Ten moment, kiedy spotykam się z laureatami tego konkursu podczas uroczystych obchodów Święta Policji zawsze ma dla mnie szczególny wymiar, bo spotykam się z ludźmi, którzy budują wizerunek Policji. To przez pryzmat takich działań jak Wasze jest oceniana Policja. Żadne, nawet najlepsze procedury nie zastąpią jednej, jakże ważnej cechy, którą musi mieć każdy dobry policjant – wrażliwości” - powiedział Szef polskiej Policji.

Konkurs „Policjant, który mi pomógł” trwa nieprzerwanie od 2008 roku. Od tego czasu odbyło się już 13. edycji, podczas których wyłoniono laureatów zasługujących – w ocenie społeczeństwa - na szczególne wyróżnienie. Byli to funkcjonariusze reprezentujący zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną. Zgłoszeń policjantów do konkursu dokonywały osoby indywidualne, jak również organizacje i instytucje. Z każdego ze zgłoszeń płynęło społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym. Natomiast z ich treści wynika, że społeczeństwo dostrzega coraz większy profesjonalizm policjantów, którzy realizują działania pomocowe w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:

sierż. Anna Baran – dzielnicowa z Komisariatu Policji II w Zielonej Górze (KMP w Zielonej Górze, województwo lubuskie)

– dzielnicowa z Komisariatu Policji II w Zielonej Górze (KMP w Zielonej Górze, województwo lubuskie) mł. asp. Marcin Kowalcze – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (KWP w Krakowie, województwo małopolskie)

– dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (KWP w Krakowie, województwo małopolskie) mł. asp. Włodzimierz Starynowicz – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Pile (Komenda Wojewódzka w Poznaniu, województwo wielkopolskie)

– dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Pile (Komenda Wojewódzka w Poznaniu, województwo wielkopolskie) mł. asp. Tomasz Staszewski – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim (KPP w Zgierzu, województwo łódzkie)

– dzielnicowy z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim (KPP w Zgierzu, województwo łódzkie) mł. asp. Dawid Superczyński – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Żninie (KWP w Bydgoszczy, województwo pomorskie).

Wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu serdecznie gratulujemy.

(BKS KGP / foto: Izabela Pajdała, film: Konrad Bucholc)