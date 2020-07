Msza Święta w intencji Policji Data publikacji 26.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Tradycyjnym zwieńczeniem centralnych obchodów Święta Policji jest Msza Święta w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Nie inaczej było w tym roku. Eucharystia odprawiona pod przewodnictwem krajowego duszpasterza Policji ks. bp. Józefa Guzdka z udziałem kierownictwa formacji transmitowana była przez Program Pierwszy Polskiego Radia.

Co tydzień z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie Radiowa Jedynka transmituje niedzielną Mszę Świętą o godzinie 9.00. Od lat termin w okolicy Święta Policji zarezerwowany jest właśnie dla naszej formacji. W Eucharystii za pośrednictwem Polskiego Radia mogą uczestniczyć nie tylko chorzy, ale także funkcjonariusze i pracownicy Policji z odległych zakątków Polski. Ci, którzy mogli przybyli do bazyliki, aby wspólnie modlić się w intencji Policji.

Mszę Świętą wraz z kapelanami Policji odprawił ordynariusz polowy Wojska Polskiego gen. bryg. ks. bp Józef Guzdek, będący jednocześnie delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. W Eucharystii uczestniczył komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z zastępcami. Obecni byli komendanci wojewódzcy, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji działających przy Policji oraz funkcjonariusze i pracownicy formacji wraz z rodzinami.

Po wejściu celebransów do bazyliki wkroczyła Kompania Reprezentacyjna Policji wraz z pocztem sztandarowym Komendy Głównej Policji. Orkiestra Reprezentacyjna Policji zagrała Hymn Polski.

Homilię wygłosił krajowy duszpasterz Policji gen. bryg. ks, bp Józef Guzdek. Nawiązując do pierwszego czytania, które mówiło o modlitwie króla Salomona o mądrość, Jego Ekscelencja podkreślił, że życie każdego jest służbą. – Nie żyjemy wyłącznie dla siebie, ale z bliźnimi i dla bliźnich – zwrócił się do wiernych. – Dlatego przychodząc na niedzielną Mszę Świętą, często naśladujemy króla Salomona prosząc o „serce rozumne” i prawe sumienie zdolne do „rozróżniania dobra od zła”.

Przypominając codzienne poświęcenie tysięcy funkcjonariuszy biskup Józef Guzdek podkreślił także ważną rolę pracowników cywilnych formacji, a mówiąc o 95. rocznicy utworzenia policji kobiecej przywołał wrażliwość i oddanie, z jakim służą panie w policyjnych mundurach. Dużo miejsca w kazaniu poświęcił także walce z pandemią koronawirusa.

- W tym czasie, gdy większość społeczeństwa pozostała w domach wykonując pracę i ucząc się zdalnie, tysiące policjantek i policjantów podejmowało codzienne interwencje w terenie – powiedział krajowy duszpasterz Policji. – Wspomnę tylko o dozorowaniu osób poddanych izolacji lub kwarantannie oraz egzekwowaniu wielu przepisów sanitarnych mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii. Wiązało się to z ryzykiem zarażenia koronawirusem, a ponadto funkcjonariusze mogli doświadczyć niezadowolenia a nawet agresji ze strony łamiących prawo. Ten trudny okres był czasem weryfikacji charakterów, poczucia odpowiedzialności i solidarności z koleżankami i kolegami w realizacji powierzonych Wam zadań. Wielu z Was, wiedząc jak ważna jest w tym momencie Wasza służba, zrezygnowało z pójścia na urlop lub zwolnienie z racji opieki nad dziećmi. Taka postawa zasługuje na szczególne uznanie i pochwałę.

Na zakończenie Eucharystii komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował za sprawowaną Mszę Świętą, ale także za modlitwę i codzienne wsparcie kapelanów policyjnych. – Wraz z tymi podziękowaniami proszę przyjąć prośbę o kontynuację, o tę modlitwę i wsparcie naszych działań, a także szczere życzenia nieustająco dobrego zdrowia i sił w pełnieniu tej nieocenionej kapłańskiej posługi – komendant główny Policji zwrócił się do krajowego duszpasterza Policji.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk za pośrednictwem radia złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz podziękował obywatelom za wsparcie jakiego udzielają Policji. – Chcę podziękować i za te niezwykłe oceny, które otrzymaliśmy w tym roku - powiedział generał Szymczyk nawiązując do rekordowo wysokich notowań naszej formacji w sondażach społecznych. – To dla nas najpiękniejsza nagroda za naszą codzienną służbę. Drodzy Rodacy, my jesteśmy Waszą Policją, my Wam pomagamy, Was chronimy i zawsze możecie na nas liczyć!

Przed pasterskim błogosławieństwem biskup Józef Guzdek jeszcze raz podziękował za pomoc jaką Policja okazuje wszystkim, którzy tego potrzebują. – Kiedy docierają do nas informacje z różnych rejonów świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych, kiedy widzimy wiele niepokoju, przemocy, dziękujemy Bogu za to, że mamy stróżów prawa i porządku, policjantki i policjantów – zwrócił się do zebranych krajowy duszpasterz Policji. – Dziękujemy Bogu za to, że czujemy się bezpieczni. Trzeba, nie tylko raz w roku, ale często, Bogu dziękować za wspaniały kraj i za tych, którzy służą temu krajowi. I trzeba prosić o to, by Pan Bóg dał im „serca wrażliwe”, umysły światłe, by umieli” rozróżniać dobro od zła”. Bardzo dziękuję wszystkim za chwilę wspólnej refleksji i modlitwę.

Oprawę muzyczną Eucharystii przygotowała Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod dyrekcją kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura. Służbę liturgiczną, czytania biblijne, śpiew psalmu responsoryjnego oraz modlitwę wiernych zapewnili przedstawiciele Policji.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski /Miesięcznik „Policja 997”