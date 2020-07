Po 3 latach od zbrodni odpowie za zabójstwo męża Data publikacji 27.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Praca śledczych z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Katowicach pozwoliła na postawienie zarzutu zabójstwa żonie zamordowanego 56-letniego mieszkańca Sławkowa. Dzięki wnikliwej i żmudnej analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, w tym opinii policyjnego profilera, po trzech latach od zbrodni zatrzymana usłyszała prokuratorskie zarzuty zabójstwa, składania fałszywych zeznań oraz nakłaniania do takich zeznań. Decyzją sądu kobieta trafiła do aresztu. Za zabójstwo może jej grozić dożywotni pobyt w więzieniu.

Sprawa zabójstwa 56-letniego mieszkańca Sławkowa, właściciela dużej firmy produkcyjnej, zapoczątkowana została w maju 2017 roku. Wtedy do Komendy Powiatowej Policji w Będzinie zgłosiła się żona mężczyzny i poinformowała o jego zaginięciu. Z relacji kobiety wynikało, że dwa dni wcześniej zaginiony miał opuścić miejsce zamieszkania i pojechać na umówione spotkanie biznesowe. Od tego czasu nie było z nim kontaktu. Policjanci wszczęli czynności poszukiwawcze za zaginionym.

W lipcu 2017 r. w lesie na terenie wojeództwa kujawsko-pomorskiego, kilka kilometrów od Włocławka, myśliwy natknął się na zawinięte w folię zwłoki człowieka. Po przeprowadzeniu oględzin policjanci ustalili, że najprawdopodobniej jest to zaginiony w maju mieszkaniec Sławkowa. Jego tożsamość ostatecznie potwierdziło badanie porównawcze DNA. Sekcja zwłok wykazała poważne obrażenia ciała, które mogły skutkować śmiercią. Wiadome już było, że policjanci prowadzą sprawę zabójstwa.

Postępowanie w sprawie odnalezienia zwłok mężczyzny zostało przejęte z bydgoskiej prokuratury przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Sprawą zajęli się śledczy z Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej. Kryminalni szybko poddali w wątpliwość przedstawioną przez żonę mężczyzny wersję wydarzeń mówiącą o jego tajemniczym zaginięciu i rozpoczęli żmudne kompletowanie materiału dowodowego oraz jego wnikliwą analizę. Przesłuchano między innymi dziesiątki osób mogących mieć wiedzę przydatną do ustalenia faktycznego przebiegu wydarzeń. Stróże prawa zebrali i poddali sprawdzeniu zapisy pochodzące z kamer monitoringów oraz komputery z firmy należącej do mężczyzny. Kolejne przesłuchane osoby i kolejne poczynione w sprawie ustalenia śledczych coraz bardziej przybliżały ich do żony zamordowanego mężczyzny, jednocześnie osłabiając wiarygodność złożonych przez nią zeznań. Jednym z istotnych dowodów okazał się sporządzona dwa miesiące temu przez policyjnego profilera identyfikacja psychologiczna – profil psychologiczny osoby podejrzewanej o zbrodnię.

Choć do zabójstwa mężczyzny doszło w 2017 roku, długotrwała praca śląskich śledczych pokazała, że sprawca niewykrytego przestępstwa właściwie nigdy nie może do końca czuć się bezpieczny i bezkarny. 59-letnia żona zamordowanego mężczyzny 20 lipca 2020 r. została zatrzymana przez policjantów z wydziału kryminalnego, a następnego dnia doprowadzona do Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Zgromadzony w sprawie obszerny materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie kobiecie prokuratorskich zarzutów zabójstwa, składania fałszywych zeznań oraz nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań. Sąd przychylił się do wniosku śledczych oraz prokuratora i zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego trzymiesięcznego aresztu. Kobieta nie przyznaje się do winy. Za zabójstwo może jej grozić dożywotnie pozbawienie wolności. Wiele wskazuje na to, że w zbrodni mogły uczestniczyć także inne osoby. Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

(KWP w Katowicach / mw)