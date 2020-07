Legniccy policjanci eskortowali do szpitala samochód z dzieckiem Data publikacji 27.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy pilotowali samochód, w którym znajdowało się dziecko wijące się z bólu. Do policjantów podjechała kobieta, która poddenerwowanym głosem poinformowała funkcjonariuszy, że wiezie syna, który uskarża się na bardzo silne bóle brzucha. Funkcjonariusze bez chwili wahania na sygnałach zapewnili bezpieczny pilotaż pojazdu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

W ubiegłym tygodniu przy ulicy Jaworzyńskiej w Legnicy do policjantów Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego komendy miejskiej podjechała kierująca vw, która poddenerwowanym głosem poinformowała ich, że w pojeździe ma syna uskarżającego się na silny ból brzucha i potrzebuje pomocy. Kobieta przyjechała do Legnicy z ościennego powiatu i z nerwów nie potrafiła znaleźć drogi do szpitala.

Policjanci błyskawicznie podjęli decyzję o pilotażu samochodu do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Włączyli sygnały świetle i dźwiękowe w oznakowanym radiowozie i pilotowali auto. Funkcjonariusze podczas tego przejazdu pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć kobiecie oraz jej dziecku do szpitala.

Po przyjeździe na miejsce chłopiec został natychmiast przekazany personelowi medycznemu, który udzielił mu specjalistycznej pomocy.

(KWP we Wrocławiu / mw)