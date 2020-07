Zatrzymani za liczne oszustwa. Poszkodowanych może być ponad 700 firm i osób fizycznych Data publikacji 27.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Kilka miesięcy policyjnej pracy operacyjnej oraz analiz materiałów dowodowych m.in. zabezpieczonej dokumentacji, plików znajdujących się w blisko 30 komputerach i informacji w kilkudziesięciu telefonach komórkowych, przyniosły pierwsze efekty w postaci zatrzymań osób podejrzanych o liczne oszustwa. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu zatrzymali kobietę i mężczyznę, którzy poprzez zarządzanie spółkami zawierali umowy dotyczące publikacji reklam na łamach różnych gazet, czym wprowadzali w błąd liczne podmioty gospodarcze co do zakresu, czasu trwania oraz dalszych konsekwencji finansowych. Oboje usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Straty oszacowano wstępnie na kwotę ponad 1 miliona złotych, a teraz o dalszym losie podejrzanych zdecyduje sąd.

Wrocławscy policjanci z komendy miejskiej, którzy zajmują się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, współpracując z funkcjonariuszami wydziału dochodzeniowo-śledczego, namierzyli i zatrzymali kobietę oraz mężczyznę podejrzanych o liczne oszustwa na terenie kraju.

29-letni mężczyzna został zatrzymany na terenie Wrocławia, a 30-letnia kobieta na terenie Oleśnicy. Oboje nie kryli zdziwienia, widząc policjantów w drzwiach swoich mieszkań.

Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymani m.in. poprzez zarządzanie spółkami zawierali umowy dotyczące publikacji reklam na łamach różnych gazet, czym wprowadzali w błąd liczne podmioty gospodarcze co do zakresu, czasu trwania oraz dalszych konsekwencji finansowych.

W trakcie sprawdzania pomieszczeń wykorzystywanych przez spółki m.in. na terenie Wrocławia Opola i Leszna, policjanci zabezpieczyli blisko 30 komputerów, dyski przenośne, a także kilkadziesiąt telefonów komórkowych, pieniądze w walucie polskiej oraz euro i tomy dokumentacji, które stanowią teraz dowody w sprawie.

Zatrzymani po przewiezieniu do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu celem wykonania dalszych czynności procesowych, gdzie na bazie zgromadzonych przez funkcjonariuszy materiałów, usłyszeli już zarzuty za to, że działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do niekorzystnego rozporządzania mieniem wiele podmiotów gospodarczych, nie przekazując im każdorazowo pełnej informacji o szczegółach istotnych warunkach zawieranych umów oraz zmieniając sposób jej realizacji, tj. o czyn z art. 286 par. 1 Kodeksu Karnego.

Ilość pokrzywdzonych osób fizycznych oraz firm z terenu całej Polski, na chwilę obecną jest nie mniejsza niż 700, a wartość strat oszacowano na kwotę ponad 1 miliona złotych.

Prokuratura zastosowała już wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe.

Obecnie funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy, bo niewątpliwie ma ona charakter rozwojowy.

Oboje za swoje czyny odpowiedzą przed sądem, a w świetle obowiązujących przepisów, grozić im może kara pozbawienia wolności nawet do lat 8.

(KWP we Wrocławiu / kp)