Policjant po służbie pomógł uratować życie Data publikacji 27.07.2020

W piątek (24.07.2020 r.) w godzinach południowych policjant po służbie przechodząc w rejonie koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej zauważył, jak rowerzysta słabnie i przewraca się na trawnik. Funkcjonariusz podbiegł do mężczyzny i wstępnie ocenił jego stan. Mężczyzna nie dawał żadnych oznak życia, nie reagował na bodźce, niewyczuwalny był jego oddech i tętno. Mundurowy bez wahania podjął resuscytację, uciskając jego klatkę piersiową, jednocześnie dzwoniąc pod numer alarmowy. Do pomocy przystąpiły inne osoby przechodzące w okolicy. W wyniku prawidłowo przeprowadzonej resuscytacji mężczyzna odzyskał oddech. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni przejęli starszego mężczyznę i przewieźli go do koszalińskiego szpitala.

Sytuacja, w której znalazł się policjant, pokazuje, jak ważna dla ochrony życia i zdrowia jest szybka reakcja. Zdecydowane działanie st. sierż. Dariusza Bartoszek przewodnika psa służbowego uratowało życie starszemu mężczyźnie. Policjant służy w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie od czterech lat, a przewodnikiem psa służbowego został w lutym tego roku.

(KWP w Szczecinie / kp)