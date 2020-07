Policjanci zapobiegli tragedii Data publikacji 27.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Włodawscy policjanci kolejny raz zapobiegli nieszczęściu. Dyżurny oraz dzielnicowi przez półtorej godziny utrzymywali kontakt telefoniczny z desperatem, który zadzwonił i powiedział, że idzie do lasu się zabić. Policjanci uspokajali mężczyznę, ustalili, gdzie przebywa i doprowadzili do tego, że wyszedł w widoczne miejsce.

Wczoraj, 26.07.2020 r., ok. godz. 13:00, dyżurny włodawskiej komendy asp. szt. Rafał Kolemczuk otrzymał telefoniczne zgłoszenie od 47-letniego mieszkańca gminy Włodawa, że idzie do lasu i chce popełnić samobójstwo. Dyżurny w rozmowie z desperatem uspokajał go i ustalił miejsce przebywania mężczyzny, gdzie skierował dzielnicowych. St. sierż. Anna Tomasiewicz wspólnie z sierż. szt. Marcinem Nowickim również przez swój telefon służbowy nawiązali z nim kontakt, uspokajali go i nakierowali, żeby wyszedł na drogę w widoczne miejsce. Działania mundurowych doprowadziły do tego, że mężczyzna czekał na nich na przystanku. Został przekazany karetce pogotowia.

Niewątpliwie, gdyby nie prawidłowa reakcja dyżurnego jak i dzielnicowych, ich wyczucie, delikatność i wytrwałość w dążeniu do pomocy drugiemu człowiekowi ta historia mogłaby skończyć się tragicznie.

To również kolejny dowód na wzorowe wypełnianie słów roty policyjnego ślubowania w zetknięciu się z różnymi tragediami ludzkimi.

(KWP w Lublinie/js)