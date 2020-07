Brawura, nietrzeźwość i bezmyślność – z tymi zachowaniami na wodzie walczą policyjni wodniacy Data publikacji 27.07.2020 Powrót Generuj PDF Drukuj Niestety mimo wielu apeli płynących z różnych stron, wciąż nie brakuje tych, którzy w lekceważący sposób podchodzą do zasad bezpieczeństwa i przepisów prawa, które obowiązują podczas wypoczynku nad wodą. Są to m.in. bezmyślni nietrzeźwi sternicy oraz osoby, które wchodzą do wody przeceniając swoje umiejętności i lekceważąc potencjalne zagrożenia. Wobec takich osób interweniują policyjni wodniacy. Niestety czasami już tylko po to, by odnaleźć ciało ofiary lekkomyślności nad wodą.

Nie przeceniajmy swoich umiejętności i pływajmy trzeźwi

Od początku wakacji na Warmii i Mazurach utonęło 8 osób. Ta liczba wzrosła w miniony weekend (24-26.07.2020) w wyniku zdarzenia w powiecie węgorzewskim. W niedzielę około godz. 15:30 oficer dyżurny tamtejszej komendy został poinformowany przez ratowników MOPR-u, że w jeziorze Dargin doszło prawdopodobnie do utonięcia. Policjanci ustalili, że wcześniej jachtem pływała tam grupa znajomych w wieku 18 - 20 lat. Cześć z nich weszła do wody aby się przepłynąć i w pewnym momencie jeden z mężczyzn zaczął tonąć. Kiedy pozostałym osobom nie udało się go wydobyć z wody, wezwali na pomoc służby ratunkowe. W akcji poszukiwawczej brały udział dwie łodzie policyjne, dwie łodzie MOPR-u oraz 3 łodzie straży pożarnej i dwóch płetwonurków. W działaniach poszukiwawczych wykorzystane były również dwa sonary oraz robot podwodny z kamerą. W trakcie poszukiwań na ekranie noktowizora strażacy zauważyli ciało mężczyzny, które płetwonurek około godz. 20:30 wydobył na powierzchnię. Ofiarą utonięcia w tym przypadku był 18-letni obywatel Szkocji. Dalsze czynności policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań, a śledczy wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Najczęstszymi przyczynami utonięć jest przecenianie własnych umiejętności oraz wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu. Woda do żywioł, który nie wybacza błędów, a o te naprawdę nietrudno, gdy zlekceważy się podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Nietrzeźwy sternik równie niebezpieczny jak nietrzeźwy kierowca

Szlak wodny to taka sama droga, jak ta gruntowa. Tu również obowiązują zasady i przepisy. Różna jest jedynie nawierzchnia i rodzaj pojazdu. Tak jak kierowcy na drodze, tak sternicy na wodzie muszą być trzeźwi. I tak jak w przypadku pierwszych, tak i drugich, policjanci nie mają pobłażania wobec tych, którzy tego nie przestrzegają.

Ełk: Nietrzeźwy sternik zatrzymany na jeziorze Druglin Duży

Podczas minionego weekendu ełccy policjanci interweniowali wobec nietrzeźwego mężczyzny, który pływał łodzią motorową na jeziorze Druglin Duży. 46-letni mieszkaniec Giżycka miał 1,7 promila alkoholu w organizmie, gdy kontroli poddali go policyjni wodniacy.

Mrągowo: Sterował skuterem, nie miał uprawnień, był nietrzeźwy i wytwarzał fale

W niedzielę przed godz. 13:00 na jeziorze Mikołajskim patrol mrągowskich wodniaków zatrzymał do kontroli sternika skutera wodnego, który nie dostosował się do znaku żeglugowego - zakazu wytwarzania fali. W trakcie kontroli od sternika funkcjonariusze wyczuli zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec województwa mazowieckiego miał promil alkoholu w organizmie. Okazało się także, że amator sportów wodnych nie posiadał dokumentu rejestracyjnego skutera, a także nie posiadał uprawnień do pływania jednostkami wyposażonymi w silnik o mocy wyższej niż 10 KW.

Pisz: Sternik łodzi żaglowej miał blisko 2 promile. Wraz z kolegą trafił do policyjnego aresztu

W sobotę po godz. 16:00 patrol z Rucianego – Nidy otrzymał informację, że łodzią żaglową płynie dwóch kompletnie pijanych mężczyzn, którzy głośno się zachowują i próbują wypłynąć z portu w miejscowości Wierzba na jeź. Bełdany. Policjanci na miejscu zauważyli łódź żaglową bez silnika spalinowego. Było na niej dwóch mężczyzn. Za sterami stał 37-letni mieszkaniec Mikołajek. Mężczyzna ledwo trzymał się na nogach i wyraźnie czuć było od niego alkohol. Razem z nim płynął jego 37-letni znajomy także z Mikołajek. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości sternika. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W trakcie wykonywanych czynności przez policjantów obaj mężczyźni byli agresywni, wulgarni i nie wykonywali wydawanych im poleceń. Efektem ich zachowania było to, ze zostali zatrzymani w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu sternik usłyszy zarzut kierowania w ruchu wodnym obiektu pływającego niebędącego pojazdem mechanicznym znajdując się pod wpływem alkoholu oraz używania słów nieprzyzwoitych. Jego kolega również odpowie za używanie słów wulgarnych oraz za niestosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Obu mężczyznom grożą kary grzywny.

Za stertowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz utrata wszelkich uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi nawet na 15 lat.

Za niedostosowanie do znaku żeglugowego i brak dokumentów według Ustawy o żegludze śródlądowej grozi kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

Niepotrzebna brawura. Jedna decyzja, która zmienia życie

W niedzielę o godzinie 15:30 oficer dyżurny szczycieńskiej jednostki otrzymał telefoniczne zgłoszenie, z którego wynikało, że na jeziorze Warchały w gminie Jedwabno tonie mężczyzna.

Ze wstępnych ustaleń szczycieńskich funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia wynikało, że nietrzeźwy 32-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego skoczył z pomostu do wody „na główkę”. Mężczyzna podtopił się i stracił przytomność. Świadkowie zdarzenia natychmiast zareagowali i wyciągnęli mężczyznę z wody, po czym rozpoczęli jego reanimacje. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził u 32-latka poważny uraz kręgosłupa.

Dzięki szybkiej reakcji świadków i udzielonej na czas pomocy medycznej, mężczyzna odzyskał przytomność. Pracujące na miejscu zdarzenia służby ratunkowe podjęły decyzję o przetransportowaniu 32-latka śmigłowcem do szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie.

Policjanci apelują! Piękna pogoda, upalne temperatury i czas wolny sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Pamiętajmy o rozwadze i rozsądku. Nie lekceważ wody, nie wchodź do niej pod wpływem alkoholu. Pamiętaj! Woda to żywioł! 1. Pamiętajmy o tym, że bezpieczna kąpiel to kąpiel w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane i w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. 2. Przestrzegajmy regulaminu kąpieliska, na którym przebywamy. 3. Dzieci powinny bawić się nad wodą tylko pod czujną opieką dorosłych. 4. Gdy wchodzimy z dziećmi do wody zabezpieczmy je w specjalne rękawki. 5. Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych. Może to się skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. 6. Absolutnie zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”, dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni. 7. Nie pływajmy w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiemy, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. 8. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.

(KWP w Olsztynie / mw)